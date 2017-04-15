«Краснодар» не беспокоится по поводу внесоревновательного допинг-контроля

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В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.

«Не думаю, что это как-то повлияет на нас, здесь вопрос к профессиональным качествам самого футболиста. Но еще нужно, конечно, понять, как это будет происходить, тогда уже можно будет говорить более предметно», — прокомментировал ситуацию Хашиг.