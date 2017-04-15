«Краснодар» не беспокоится по поводу внесоревновательного допинг-контроля
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Введение внесоревновательного
допинг-контроля со стороны Британского антидопингового агентства (UKAD) никак не повлияет на «Краснодар». Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.
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В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному
«Не думаю, что это
Ранее российские клубы проходили внесоревновательный
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