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15 апреля 2017, 13:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» не беспокоится по поводу внесоревновательного допинг-контроля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Введение внесоревновательного допинг-контроля со стороны Британского антидопингового агентства (UKAD) никак не повлияет на «Краснодар». Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

Со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному <nobr>допинг-контролю</nobr> со стороны UKAD. Увеличить
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В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.

«Не думаю, что это как-то повлияет на нас, здесь вопрос к профессиональным качествам самого футболиста. Но еще нужно, конечно, понять, как это будет происходить, тогда уже можно будет говорить более предметно», — прокомментировал ситуацию Хашиг.

Ранее российские клубы проходили внесоревновательный допинг-контроль только в еврокубках, в чемпионате страны он был редкостью. Намного чаще внесоревновательному контролю подвергались игроки сборной страны.

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