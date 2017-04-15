Не шутите с Зораном. Как Тошич вновь становится важным для ЦСКА

Зимняя тактическая перестройка ЦСКА Виктора Гончаренко на 3−1−4−2 была необходимой мерой из-за комплекса причин, которые делали «армейцев» слабее, более предсказуемыми, и одна из причин — недостаточно хорошие фланги полузащиты. Правым хавбеком был Зоран Тошич, чьи смещения в центр под удар или передачу с левой а-ля Арьен Роббен стали легко читаться, подходящего регулярного игрока на левый край не было в принципе: там выходил то Миланов, не соответствующий уровню ЦСКА в плане стабильности игры, то Дзагоев или Головин — обоим комфортнее в центре. Новая тактика оживила фланги, где теперь гостят не только номинальные латерали, но и нападающие Витиньо с Ионовым, и центральные полузащитники.



С правым флангом Гончаренко определился сразу после введения новой тактики. Марио Фернандес идеально раскрылся в роли латераля: он сам отлично разгоняет атаки — ни разу за весну ЦСКА не проводил правым флангом меньше 40% атак за игру, здорово действует позиционно, цепляется за верховые передачи, как традиционный таргетмен, и открывается во вратарской при подачах с противоположного края. Ситуация с левым краем интереснее: Гончаренко уже перепробовал три варианта, а в лазарете дожидается шанса четвёртый.

Изначально решения Гончаренко похожи на подстройку под конкретного соперника: с «Зенитом» и «Краснодаром» Виктор использовал чистых крайних защитников Щенникова и Набабкина. При них ЦСКА атаковал левым флангом меньше 30% времени, они сами на двоих сделали всего одну подачу в штрафную и сосредоточились на своей основной работе. Однако Гончаренко выделял другие причины. По словам тренера, Щенников сыграл с «Зенитом», потому что был лучше готов физически, чем Миланов (про Тошича в том интервью не было и речи), а Набабкин — из-за отсутствия иных вариантов.



«Я бы с удовольствием поставил на эту позицию более атакующего игрока, но Тошич не мог играть все 90 минут», — сказал Гончаренко после матча с «Краснодаром», и это сигнал для людей, продолжающих считать новый ЦСКА командой «из автобусного парка». В другой топ-команде РФПЛ, несправедливо величаемой «автобусом», правого латераля исполняет Тимофей Калачёв, самый активный игрок «Ростова» в голевых атаках (13 участий за сезон). Сзади Калачёв много подчищает и выгрызает за счёт работоспособности и характера, а впереди становится дополнительной опцией «Ростова». Как Тимофей подаёт в штрафную, все давно отлично знают.



Зоран Тошич, становящийся в ЦСКА Гончаренко основным левым латералем, — игрок с другими функциями. До качества подач Калачёва ему — как до Луны: в прошлом сезоне лишь 17% навесов стали удачными, при Гончаренко цифры схожие, 16% (4 точных кросса из 25). Это отчасти объясняет тактическое видение Тошича в зимнее межсезонье — он готовился бороться за место в основе ЦСКА при 3−5−2 и как закрывающий левый фланг целиком, и как нападающий. Правда, Витиньо Зоран проигрывает в технике и свежести атакующих решений, Алексею Ионову — в скорости. Зато на краю никого, кто мог бы приносить столько же пользы в атаке, больше нет.



«Смогу подстроиться под любую тактику. Буду действовать левым крайним так же полезно, как и на месте вингера», — говорил Тошич зимой и не обманул. Многое для смягчения эффекта от резкой смены позиции сделал Гончаренко, наделив Тошича нетипичными для латераля задачами в атаке и получив резкий прогресс — Зоран сделал уже четыре предголевых передачи за весну. Каждую из задач стоит описать.



1. Собирать подборы на углу штрафной. Заметно, что каждый латераль ЦСКА получает от Гончаренко свою установку по подключениям в атаку. Щенников предпочитал играть максимально близко к боковой линии и редко ходил в штрафную. Набабкин использовался в стиле Марио Фернандеса — как замыкающий фланговые подачи на дальней штанге. Тошич — ответственный за подборы после подач с правого края: серб всегда набегает на угол штрафной и готовит удар или повторную передачу в штрафную. Выйдя на замену в Краснодаре, Тошич сразу же выиграл подбор после навеса и стал одним из причастных к голу Вернблума.

2. В позиционных атаках смещаться в центр. Одна из особенностей тактики ЦСКА — центральные полузащитники должны быть привязаны к конкретной позиционной структуре, но не к своей позиции. Человеческим языком: Гончаренко приветствует смены позиций центральных полузащитников и латералей, если соблюдается игровая геометрия. Показательна в этом плане встреча с «Крыльями Советов»: Натхо уходил и в опорную зону, забирая ответственность за первый пас и давая подключаться выше Вернблуму, он же менялся позициями с Головиным, а Головин часто уходил налево, давая смещаться в середину Тошичу.



Суть смещений та же — помогать Зорану выходить на ударные позиции. В предыдущие полтора сезона, при Леониде Слуцком, Тошич, слабо играя на флангах, помогал создавать моменты из центральной зоны и с полуфлангов, оттуда же прилетел гол серба «Амкару». Оттуда Тошич острее — его предголевая передача с «Крыльями» случилась именно благодаря включению в центральную зону.

3. Разгонять атаки длинными передачами на нападающих. Сила сплава «армейских» форвардов, Ионова и Витиньо, в первую очередь в скорости, обоих из глубины поля подкармливают забросами за спину защитникам, создают им пространство за счёт насыщения середины поля. Эффективнее других в ЦСКА такие передачи могут делать Дзагоев и Натхо, но в задачи Тошича забросы за спину тоже входят. Против «Крыльев» Зоран сделал пять лонгболлов, все удачные.

4. Помогать разгонять контратаки. При стандартах и подачах с фланга, когда Акинфеев забирает мяч на выходе, Тошич — это первый вариант быстрого перехода ЦСКА в атаку. Зоран сразу ускоряется из своей зоны, Игорь кидает мяч на ход сербу, дальше всё зависит только от скорости бега Тошича и скорости принятия решений.



Матч ЦСКА с «Ростовом» должен ответить на вопрос: будет ли Гончаренко использовать Тошича, более полезного в атаке, в топ-матчах на его позиции? 3−1−4−2 «армейцев» в обычных матчах — не оборонительная схема, при ней у ЦСКА появляется больше атакующих вариантов, чем при тактике Слуцкого, и клеймить команду стереотипами об «автобусе» смешно. Другое дело, что кое-где Гончаренко может подкрутить гайки и левый фланг — как раз зона, где тренерский штаб может варьировать игроков, в зависимости от соперника. «Зенит» с фланга Щенникова ничего не создал, «Краснодар» не воспользовался слабостями Набабкина, сильно кренившегося в центр, у Тошича такой проверки пока не было.