Эдуард Безуглов: В тестировании на допинг нет ничего страшного

Напомним, вчера клубы РФПЛ получили письмо из офиса лиги о необходимости предоставления данных по планам тренировок — вероятно, в ближайшее время футболисты будут проверены на допинг. Проверки будут проводиться Британским антидопинговым агентством (UKAD).

— Это нормальная практика — тысячи спортсменов, входящих в систему ADAMS, так делают много лет, — говорит Безуглов. — Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе. Ничего страшного — просто врачам прибавится работы, а административный штаб будет планировать тренировочный процесс и переезды более точно на более длительный срок. (Сергей ЕГОРОВ).