Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29439075/
15 апреля 2017, 13:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Эдуард Безуглов: В тестировании на допинг нет ничего страшного

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал возможность проведения тестирования на допинг в клубах РФПЛ.

Напомним, вчера клубы РФПЛ получили письмо из офиса лиги о необходимости предоставления данных по планам тренировок — вероятно, в ближайшее время футболисты будут проверены на допинг. Проверки будут проводиться Британским антидопинговым агентством (UKAD).

— Это нормальная практика — тысячи спортсменов, входящих в систему ADAMS, так делают много лет, — говорит Безуглов. — Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе. Ничего страшного — просто врачам прибавится работы, а административный штаб будет планировать тренировочный процесс и переезды более точно на более длительный срок. (Сергей ЕГОРОВ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 2 новости  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной