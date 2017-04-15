Эдуард Безуглов: В тестировании на допинг нет ничего страшного
Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал возможность проведения тестирования на допинг в клубах РФПЛ.
Напомним, вчера клубы РФПЛ получили письмо из офиса лиги о необходимости предоставления данных по планам тренировок — вероятно, в ближайшее время футболисты будут проверены на допинг. Проверки будут проводиться Британским антидопинговым агентством (UKAD).
— Это нормальная практика — тысячи спортсменов, входящих в систему ADAMS, так делают много лет, — говорит Безуглов. — Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе. Ничего страшного — просто врачам прибавится работы, а административный штаб будет планировать тренировочный процесс и переезды более точно на более длительный срок. (Сергей ЕГОРОВ).
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