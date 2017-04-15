Бойтесь Глушакова! «Спартак» vs «Зенит»: полузащита

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Полузащита в порядке у обеих команд. Как водится, со своими преимуществами и недостатками. Но примерно одного качества. А вот стили разные.

В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» лидируют по владению мячом (58,3% и 56,8% соответственно) и входят в тройку по количеству передач (10806 и 10639), уступая только «Краснодару» (11117). Но комбинационный футбол «Спартака» — особенно в тактике 3−5−2 или 3−4−3 — более вертикальный. Хавбеки с мячом работают быстро, смотрят вперед, никакой возни и пародий на «Барселону» Гвардиолы. Впрочем, смотря какой прессинг.

Роли хавбеков распределены следующим образом. Фернандо располагается ниже всех, отвечает за первый пас, то есть за разгон атаки. Это лидер премьер-лиги по количеству передач (1411), в том числе в последнюю треть поля (323), а также третий по длинным передачам (193). Проще говоря, почти все атакующие вылазки «Спартака» начинаются с Фернандо. Нейтрализуешь его — обесточишь выход красно-белых из обороны в атаку.

Глушаков — box-to-box. Лучший игрок сезона. Моторный, выносливый, фартовый. Будет носиться по полю до тех пор, пока оппонент не лишится чувств, и лупить по воротам, пока сетка не порвется. Не совсем понятно, кто будет третьим в треугольнике. И будет ли этот треугольник? Зависит от тактической модели. Выше Глушакова могут оказаться Ананидзе, Попов и даже Зобнин. Хотя последний скорее будет на одной линии с Денисом.

«Спартак» сильнее в созидании, «Зенит» — в разрушении. Разрывов между линиями возникает меньше, опорники выжигают центр поля лучше. У «Спартака» нет чистого разрушителя. Разве борьба и отбор являются сильными сторонами Фернандо? Вовсе нет. Культура паса, видение поля, мышление. А Глушаков, несмотря на безостановочное движение, слабоват в выборе позиции. У «Зенита» же такой исполнитель есть — Гарсия.

Не исключено, что Луческу в помощь испанцу выпустит Маурисио. Во-первых, Эрнани, хотя и обладает роскошной диагональю в стиле Фернандо, пока не впечатляет. Работает много, но как-то вхолостую. Во-вторых, Маурисио более цепкий и выносливый опорник, что и необходимо в этом матче. В-третьих, он прекрасно разыгрывает стандарты, что тоже плюс. И наконец, в-четвертых, вертикальную атаку «Спартака» надо как-то глушить.

Стоит отметить, что главный козырь «Зенита» — не только в этой линии, а вообще — непредсказуемость. «Спартак» мы знаем: в центре выйдут Фернандо и Глушаков; может выйти еще и Зобнин. Кто выйдет у «Зенита», сегодня, за день до матча, возможно, не знает даже сам Луческу. Каррере, привыкшему на молекулярном уровне разбирать соперников, склонность питерцев к ротации наверняка сильно осложнила подготовку.