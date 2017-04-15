Бойтесь Глушакова! «Спартак» vs «Зенит»: полузащита
Во второй серии сравниваем средние линии «Спартака» и «Зенита».
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Полузащита в порядке у обеих команд. Как водится, со своими преимуществами и недостатками. Но примерно одного качества. А вот стили разные.
В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» лидируют по владению мячом (58,3% и 56,8% соответственно) и входят в тройку по количеству передач (10806 и 10639), уступая только «Краснодару» (11117). Но комбинационный футбол «Спартака» — особенно в тактике 3−5−2 или 3−4−3 — более вертикальный. Хавбеки с мячом работают быстро, смотрят вперед, никакой возни и пародий на «Барселону» Гвардиолы. Впрочем, смотря какой прессинг.
Роли хавбеков распределены следующим образом. Фернандо располагается ниже всех, отвечает за первый пас, то есть за разгон атаки. Это лидер
Глушаков —
«Спартак» сильнее в созидании, «Зенит» — в разрушении. Разрывов между линиями возникает меньше, опорники выжигают центр поля лучше. У «Спартака» нет чистого разрушителя. Разве борьба и отбор являются сильными сторонами Фернандо? Вовсе нет. Культура паса, видение поля, мышление. А Глушаков, несмотря на безостановочное движение, слабоват в выборе позиции. У «Зенита» же такой исполнитель есть — Гарсия.
Не исключено, что Луческу в помощь испанцу выпустит Маурисио.
Стоит отметить, что главный козырь «Зенита» — не только в этой линии, а вообще — непредсказуемость. «Спартак» мы знаем: в центре выйдут Фернандо и Глушаков; может выйти еще и Зобнин. Кто выйдет у «Зенита», сегодня, за день до матча, возможно, не знает даже сам Луческу. Каррере, привыкшему на молекулярном уровне разбирать соперников, склонность питерцев к ротации наверняка сильно осложнила подготовку.
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