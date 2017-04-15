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15 апреля 2017, 13:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ уверена в обеспечении необходимого уровня безопасности на матче «Спартак» — «Зенит»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уровень безопасности на предстоящем матче чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом» будет на должном уровне. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Как рассказал ТАСС директор по безопасности лиги Александр Мейтин все службы приведены в соответствующую готовность. Увеличить
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Встреча 23-го тура чемпионата пройдет в воскресенье на московской «Открытие-Арене».

«Накануне мы провели совещание, конечно, речь идет о матче повышенной сложности. Естественно, все службы приведены в соответствующую готовность, все проходит в штатном режиме. Уверен, что “Спартак” совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности», — заявил Мейтин.

Встреча начнется в 20:00 мск.

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