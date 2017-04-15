Британское антидопинговое агентство проверит клубы РФПЛ между играми

Его будет проводить Британское антидопинговое агентство (UKAD). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.



Цитируем текст письма полностью: «В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в РФ”, соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП “РФПЛ” информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. (Стандартная форма и инструкция для её заполнения, а также копия запроса РУСАДА прилагаются в прикрепленных файлах). В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА (контактное лицо — …)».