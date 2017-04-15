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15 апреля 2017, 11:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Уфы» на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Перми на стадионе «Звезда».

Стали известны стартовые составы <span class=error>Амкара</span> и Уфы на матч 23-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> который пройдёт в Перми на стадионе Звезда. Увеличить
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«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Гол, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов, Прокофьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий, Безденежных, Обляков.

Начало встречи — в 12:00 мск.

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