«Амкар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Уфы» на матч 23-го тура российской
Премьер-Лиги, который пройдёт в Перми на стадионе «Звезда».
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«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Гол, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов, Прокофьев.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий, Безденежных, Обляков.
Начало встречи — в 12:00 мск.
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