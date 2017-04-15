Бердыев на пути армейцев

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«Амкар» — «Уфа» (начало в 12.00 мск)

С приходом на тренерский мостик башкирского клуба известного в прошлом футболиста Сергея Семака ничего принципиально в игре команды не изменилось, но для уфимцев, расставшихся с ушедшим на повышение в ЦСКА Виктором Гончаренко, это скорее благо. Белорусский специалист построил в Уфе очень дисциплинированную и грамотно обороняющуюся команду, уверенно набиравшую очки по ходу сезона.

Семак ломать устоявшиеся традиции контратакующей игры не стал и с первых матчей стал давать результат, выиграв с минимальным счетом в Грозном, а затем на родном поле у самарских «Крыльев Советов».

Пожалуй, стоит занести команде в актив и нулевую ничью в Краснодаре, однако затем уфимцы потерпели два поражения кряду — от столичных «Локомотива» (0:1) и «Спартака» (1:3).

Что касается «Амкара», то ему на весеннем отрезке удалось выиграть только один матч, зато какой — тот самый, скандальный, у питерского «Зенита» (1:0). Зато в пассиве у команды Гаджи Гаджиева поражения в Екатеринбурге (что можно понять) и Томске (что вообще не укладывается в голове), а в двух предыдущих турах пермяки расходились миром с «Тереком» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2).

«Амкар» и «Уфа» набрали по 32 очка и являются соседями по турнирной таблице, всего на три очка отставая от идущего в зоне Лиги Европы «Краснодара». Впрочем, набравший форму и идущий девятым «Локомотив» они опережают всего на очко, так что борьба предстоит нешуточная, и вряд ли командам удастся расслабиться до конца сезона — уж больно заманчивы перспективы сыграть в еврокубках, а стабильно выигрывающих конкурентов у них нет.

В целом стоит отметить, что отъезд из «Амкара» во время зимнего перерыва лидеров обороны Александра Селихова и Георгия Джикии (оба отправились в «Спартак») повлиял на стройность пермских оборонительных редутов, однако.

атакующий потенциал у хозяев, пожалуй, все-таки повыше, что, впрочем, с лихвой может компенсировать набравший великолепную форму вратарь уфимцев Александр Беленов.

Маловероятно, что в этой встрече будет забито более одного-двух мячей, и победителем с наибольшей долей вероятности станет тот, кто сделает это первым.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Амкара» — 1:0.

ЦСКА — «Ростов» (начало в 14.30 мск)

Самой примечательной встречей игрового дня станет противостояние двух еврокубковых бойцов. Причем если армейцы ничем не удивили, заняв давно облюбованную четвертую позицию в групповом раунде Лиги чемпионов, то «Ростов» сумел сотворить целый каскад сенсаций, завершившихся для него более чем достойным поражением от «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч в 1/8 финала Лиги Европы (1:1; 0:1).

Эта еврокампания отняла у ростовчан очень много физических и моральных сил, в результате чего боровшиеся в прошлом сезоне до последнего тура за чемпионство подопечные Курбана Бердыева нынче располагаются лишь восьмыми.

Да, команда с берегов Дона не пропускает уже на протяжении шести матчей, однако в пяти из них она и сама не смогла распечатать ворота соперников, а шестая встреча пришлась на игру с только что собранной из юниоров «Томью».

На вопрос журналистов о причинах столь малой, если не сказать нулевой, результативности формальный наставник желто-синих Иван Данильянц заметил, что если бы знал, давно бы все проблемы устранил. Думается, что ростовчанам после столь эмоционального отрезка сезона, о котором большинство футболистов и мечтать не смели, будет сложно вернуться в российские реалии.

В этом плане игра против ЦСКА будет весьма показательной. И турнирная мотивация, и уровень соперника настраивают болельщиков на то, что впервые за четыре последних тура в матче «Ростова» команды не уйдут с поля «сухими».

Что касается армейцев, то после появления на тренерском мостике Виктора Гончаренко в игре команды появилась надежда, подкрепляемая неплохими результатами и второй строчкой в турнирной таблице.

Победа над «Ростовом» — шанс для ЦСКА сократить отставание от лидирующего «Спартака», и тогда чемпионская гонка на финишной прямой получит потрясающую интригу, тем более, что столичным клубам еще играть между собой.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа ЦСКА — 1:0.

«Анжи» — «Крылья Советов» (начало в 17.00 мск)

Махачкалинцы после очередной смены курса и глобального обновления состава, вплоть до тренерского штаба, на весеннем отрезке сезона смотрятся не хуже, чем осенью. У «Анжи» почти полосновы бывших спартаковцев, вполне симпатичная игра и неплохой запас прочности, как игровой, так и очковый — от переходных матчей его отделяют вполне солидные шесть очков, а до зоны вылета — и вовсе восемь.

Правда, с набором очков дела у команды Александра Григоряна идут неважно —.

в пяти встречах команда набрала всего четыре балла, победив дома «Оренбург» (1:0) и сыграв вничью с «Зенитом» (1:1) в историческом, последнем матче сине-бело-голубых на легендарном стадионе «Петровский».

Однако самарцы набрали и того меньше — коллектив Вадима Скрипченко может занести себе в актив разве что нулевую ничью с «Ростовом» и результативную — с «Амкаром» (2:2). В результате «Крылья Советов» располагаются у опасной черты, всего на очко опережая стоящий на вылет «Оренбург», оттого будут предельно мотивированы, тем более, что побед они не знают с 1 декабря, когда на своем поле раздавили московский «Спартак» со счетом 4:0.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Анжи» — 2:1.

«Рубин» — «Краснодар» (начало в 19.30 мск)

«Рубин» в нынешнем сезоне худшая команда РФПЛ по соотношению «цена/качество». Перед стартом сезона на постройку новой команды были потрачены солидные деньги, из «Малаги» приглашен испанский специалист Хавьер Грасия, притащивший за собой толпу недешевых иностранцев, а результат команды — 10-е место в турнирной таблице и полное отсутствие сколь-нибудь интересной игры.

Казанцы мучаются на поле сами и мучают соперников. В результате им удалось на старте весенней части сезона переиграть на выезде «Анжи» (1:0), после чего они сыграли вничью с двумя аутсайдерами «Оренбургом» (0:0) и, что совсем уж ни в какие ворота, пионеротрядом из «Томи» (2:2). Еще в двух встречах набрать очков «рубиновым» и вовсе не удалось.

«Краснодар» также переживает не лучшие времена. После отставки Олега Кононова всплеск в игре «быков» на некоторое время заглушил голоса скептиков, тем не менее уже весной можно констатировать — былая молодецкая удаль из игры команды пропала. Да и эмоционально «Краснодар» выглядит не так здорово, как годом ранее.

В РФПЛ в 2017 году «горожане» провели пять матчей, четыре из них сведя вничью, а выиграли лишь раз — более месяца назад в Черкизово был бит «Локомотив» (2:1). Однако в следующих трех турах «быки» смогли отличиться лишь раз.

Проблемы в атаке краснодарцев очевидны, но если раньше в тяжелой ситуации команду мог выручить Федор Смолов, то сейчас он только набирает форму после травмы.

и представляет меньше опасности, чем осенью, оставаясь при этом самым острым игроком команды.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.