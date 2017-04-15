Фильм про Льва Яшина выйдет на экраны весной 2018 года

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«Мы должны успеть сделать фильм до чемпионата мира по футболу. Думаю, это будет апрель-май 2018 года», — отметил продюсер. По его словам, работа над лентой началась в 2015 году, сегодня завершается второй блок съемок, третий блок пройдет в июне-июле этого года, а четвертый, заключительный, запланирован на конец сентября за границей. Картина снимается без бюджетного финансирования.

Главным героем фильма стал советский футболист, признанный лучшим вратарем ХХ века по версии ФИФА, Герой Социалистического Труда Лев Яшин (1929−1990). Картина начинается с событий мая 1971 года, когда Яшин дает свой прощальный матч. Футболист вспоминает свои игры и людей, с которыми была связана его карьера.

«Все права от семьи нами получены, вдова Яшина Валентина Тимофеевна принимала участие в написании сценария, над котором работал Владимир Валуцкий, читала разные варианты, вносила правки, — рассказал Капанец. — Наша картина основана на реальных событиях, но есть и художественный вымысел. Мы исходили из того, что могло случиться с Яшиным и что точно нет, что в его характере или что нет. Были сцены, которые не случались в жизни легендарного вратаря, но с точки зрения драматургии ложились в сюжет».

На главную роль в фильме пробовались разные актеры, среди которых Игорь Петренко, Евгений Цыганов, Григорий Добрыгин. «Перед нами было два пути: либо пригласить известного актера, либо — неизвестного, “незамыленного” артиста с театральным опытом и профильным образованием, — пояснил продюсер. — Мы пробовали “звезд”, но в нашем фильме есть события 1949 года, когда Яшину было 20 лет, многие артисты просто не попадали в эту возрастную историю».

В итоге роль молодого Яшина исполнил выпускник Театрального института имени Щукина Александр Фокин, в зрелом возрасте вратаря сыграл актер Александр Ермаков. Также в фильме заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Галина Беляева, Юлия Хлынина и другие.