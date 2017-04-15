Али Гаджибеков: Григорян ставит «Анжи» агрессивно-атакующую игру
Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков подчеркнул, что продолжает контактировать с бывшим клубом «Анжи».
Сегодня самарская команда встретится с махачкалинцами в рамках 23-го тура чемпионата России.
— Состав «Анжи» практически полностью изменился, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Гаджибекова. — Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. «Анжи» выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.
— С кем больше всего общаетесь из махачкалинского клуба?
— Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.
— «Анжи» будет бороться за выживание, или клуб уже обезопасил себя от вылета?
— Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что
— Как вы оцените «Анжи» в игровом плане после прихода Александра Григоряна?
— Знал этого тренера. Сейчас он ставит «Анжи»
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