Али Гаджибеков: Григорян ставит «Анжи» агрессивно-атакующую игру

Сегодня самарская команда встретится с махачкалинцами в рамках 23-го тура чемпионата России.

— Состав «Анжи» практически полностью изменился, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Гаджибекова. — Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. «Анжи» выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.

— С кем больше всего общаетесь из махачкалинского клуба?

— Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.

— «Анжи» будет бороться за выживание, или клуб уже обезопасил себя от вылета?

— Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко «Анжи» дается тяжело. Все команды будут биться до последнего.

— Как вы оцените «Анжи» в игровом плане после прихода Александра Григоряна?