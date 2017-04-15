Виктор Васин: Пока существуют теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться
Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью «Известиям» отметил, что армейцы будут бороться за чемпионство до тех пор, пока на это остаются хотя бы теоретические шансы.
После того, как ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России отставание армейцев от «Спартака» увеличилось до восьми очков.
— Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от «Спартака» в таблице, — приводият «Известия» слова Васина. — Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но подвела реализация. Матч мог сложиться совсем
— Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?
— Сложно провести
— «Спартак» лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?
— Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное — побеждать в каждом следующем матче.
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