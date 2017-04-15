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15 апреля 2017, 2:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виктор Васин: Пока существуют теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью «Известиям» отметил, что армейцы будут бороться за чемпионство до тех пор, пока на это остаются хотя бы теоретические шансы.

После того, как ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России отставание армейцев от «Спартака» увеличилось до восьми очков.

— Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от «Спартака» в таблице, — приводият «Известия» слова Васина. — Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

— Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?

— Сложно провести какие-то аналогии, все матчи разные. Но могу точно сказать, что дело — не в физической подготовке игроков. С этим у нас точно все в порядке.

— «Спартак» лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?

— Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное — побеждать в каждом следующем матче.

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