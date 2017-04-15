Дзюба: разрыв со «Спартаком». Как это было

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«ЧТО ТЫ ТАМ РАЗГОВОРИЛСЯ?»

… Прошло несколько месяцев с того момента, как Дзюба, подписав контракт с питерцами, прилетел вместе с командой на один из матчей в Москву. В отеле Ritz Carlton форвард столкнулся с Валерием Карпиным, который работал в ту пору в Армавире и приехал в гостиницу по делам, — говорят, там снимал офис один из владельцев.

— Ты что там разговорился? — спросил, как мне рассказали, Карпин.

— Что? — возмутился Дзюба. — Сейчас я панамку тебе поправлю.

До драки и битья «панамок» дело не дошло, но история эта, встреча-искра, очень хорошо характеризует отношения тренер — игрок на том этапе.

Сейчас, когда делить уже нечего, а обида прошла, ситуация поменялась — любопытно посмотреть на встречу Карпина и Дзюбы в студии после игры. Какой бы мы увидели диалог?

Не сомневаюсь, поведи себя Валерий так, как в случае с «главным по судейству» в своем «Тотальном разборе», Дзюба бы ответил.

Ну да ладно, это мечты и, если позволите, подсказка. Интервью Дзюба — Карпин стало бы хитом, и еще непонятно, кто кому по ходу разговора больше задал вопросов.

В «РОСТОВ» — БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ КОНТРАКТА

А мы вернемся в сезон-2013/14, когда в его самом начале Дзюба, имея два года до конца контракта со «Спартаком», ушел в аренду в «Ростов». Важно, что к тому моменту в карьере форварда уже случились две отлучки в «Томь», — нет никаких сомнений, что у Дзюбы, воспитанника красно-белых, созрела обида.

Обычная практика — когда игрок уходит в аренду, срок его контракта продлевается на ее срок. В этом случае подобного сделано не было — таково решение Артема. Договор он продлевать не стал. И по тому, что знаю, случился жесткий диалог с Карпиным — в результате игрок потребовал разговора с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Сам Дзюба никогда не скрывал, что Федун относился к нему по-доброму. В тот раз, перед уходом в «Ростов», с Дзюбой сначала поговорил Андрей Тихонов, а когда диалог завершился (заняв около двух часов), Артем все равно попросил номер Леонида Арнольдовича — и они пообщались.

Дзюба объяснил позицию («Я спартаковец, вернусь и подпишу контракт, но хочу играть и хочу достойное соглашение»), конструктивно высказался, по моей информации, и Федун.

А потом Дзюба стал феерить в Ростове. 17 голов, всенародное требование взять форварда в сборную и дикое упрямство Фабио Капелло, который в конце концов объяснился, — Дзюбе надо проделывать больший объем беговой работы.

Что ж, в Бразилии мы увидели, кто какой объем дал.

ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ЧУТЬ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Летом 2014 года Дзюба вернулся в «Спартак» и стал под руководством Мурата Якина готовиться к новому сезону. До конца соглашения с клубом оставался ровно год, зарплата в тот момент составляла чуть больше миллиона евро, и до определенного момента переговоры о продлении не велись.

В первом матче чемпионата Дзюба забил два гола «Рубину», затем два «Динамо», вскоре последовал дубль «Уфе» — и все резко изменилось.

Летом 2014-го красно-белые сделали первое предложение — чуть больше полутора миллионов евро, договор на четыре года. Это не устроило футболиста как по сумме, так и по сроку, — форвард хотел пятилетний договор, что в итоге затем и получил в «Зените».

«Мой приоритет — остаться, но я много настрадался в “Спартаке”, где к своим воспитанникам относились не очень хорошо, отправляя по арендам, и хотел бы хороший контракт на длительный срок», — есть основания полагать, что именно такой была аргументация Дзюбы.

Чем более успешно играл Дзюба, тем больший интерес к нему стали проявлять конкуренты.

До 16 декабря 2014 года, когда курс евро на московской межбанковской валютной биржи достиг отметки 100 рублей, оставалось еще несколько месяцев, равно как и до меморандума РФПЛ о фиксации контрактов в рублях по курсу 45 и 55 рублей соответственно за доллар и евро.

Дзюбе вошел в сферу внимания «Локо», «Динамо» и «Краснодара». «Локомотив» был готов платить около 2,5 миллиона евро, но футболист держал слово — его приоритетом оставался «Спартак».

В декабре 2014-го Ольга Смородская, занимавшая в ту пору пост президента железнодорожников, в интервью «СЭ» так прокомментировала ситуацию:

— Дзюбу мы не покупаем. Не делали ему предложений и не будем делать.

— Почему? Он вам не нравится?

— Очень нравится. Но мы не потянем его ожидания. Это отдельная тема — лимит и российские игроки. Никогда никто столько не стоил бы, если бы не лимит. Ни-ког-да! Блащиковски и Левандовски в дортмундской «Боруссии» получали по 200 тысяч евро. По-моему, показательно.

По сути, Ольга Юрьевна дала понять Артему — мы ценим тебя, как Левандовски! «Локо» конкретен, клуб имел подтвержденный бюджет и в свете проблем с финансовым фэйр-плей приход топ-бомбардира с зарплатой в 2,5 миллиона евро, но на правах свободного агента стало бы великолепной сделкой.

Впрочем, к декабрю, когда Смородская сделала это заявление, вовсю продолжались переговоры со «Спартаком». И вели их разные люди. В какой-то момент желание пообщаться выразил член совета директоров красно-белых Джеван Челоянц. В ту пору самым высокооплачиваемым футболистом команды был Юра Мовсисян, к приходу которого Челоянц имел, как говорят, самое непосредственное отношение. Мовсисян зарабатывал около 2,6 миллиона евро плюс бонусы, имел белый «Роллс Ройс» и бы самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Понятно, что Юра в тот момент восстанавливался после травмы, но все равно его гонорары вызывали у тех, кто в теме, восхищение. И понятно, что сторона Дзюбы при переговорах задавалась резонным вопросом — почему Артем, забивая больше Юры, должен получать меньше?

«ОН ХОЧЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ, КАК ХАЛК»

Периодически по ходу переговоров (впоследствии тогдашний гендиректор красно-белых Роман Асхабадзе назвал точное число — три раунда) возникали разные цифры, но до финиша было еще далеко. В какой-то момент включился «Зенит», у всех участников возможной сделки имелось четкое понимание:

1. Дзюба хочет долгосрочный, на пять лет, контракт.

2. По зарплате все крутилось около 3 миллионов евро в год.

3. Приоритет Артема все равно — остаться в «Спартаке».

Время шло, и в какой-то момент красно-белые сделали предложение — чуть-чуть меньше трех миллионов евро в год плюс бонусы за голы, передачи и заработанные пенальти. В том случае, если бы Дзюба забивал и много отдавал, выходило бы больше, чем в итоге сейчас в «Зените». Но речь по-прежнему шла о четырехлетнем контракте.

Осенью 2014-го все это превратилось в мыльную оперу со множеством заявлений.

— «Спартак» готов дать Дзюбе самую большую зарплату в команде, однако он просит столько, сколько платят в «Зените», — сказал после одного из матчей Федун. — Он хочет получать, как Халк, но он не играет, как Халк. И у нас, и у Дзюбы есть желание договориться.

— Состоялся уже третий раунд переговоров, в ходе которого футболист получил новое улучшенное предложение, — это уже Асхабадзе. — Но до настоящего момента ни сам Артем, ни его представители не дали никакого ответа.

— Дзюба отлично начал чемпионат, но затем он сбавил обороты, — тот же Асхабадзе в ноябре. — Больше, собственно, и комментировать нечего. А если вы спросите: «Переподписан ли контракт с Дзюбой?» — отвечу: «На данный момент — нет».

Декабрь — и слова Федуна после ничьей с «Ростовом» (1:1):

— Мы сделали Дзюбе предложение, он должен определиться. Сказать что он суперзвезда по сегодняшний игре? Так же, как и все, он ничем не выделялся от остальных парней, которые получают зарплату меньше него.

Федун в декабре же после победы над «Уралом» (2:0):

— У него на руках лежит предложение как самому высокооплачиваемому игроку «Спартака». Не буду называть цифры, но если посчитать, сколько он может заработать за четыре года… Поверьте, это очень много!

ЧТО ПРОИЗОШЛО В САМОЛЕТЕ, ЛЕТЯЩЕМ В МАРБЕЛЬЮ?

В январе, за полгода до завершения срока контракта со «Спартаком», Дзюба уже имел право вести переговоры с другими клубами. В самом конце первого месяца 2015-го владелец красно-белых отправился в Марбелью, где на сборе работала команда.

Очевидно, что «Спартак» предполагал (и имел на то основания), что футболист может контактировать с конкурентами в борьбе за него, — все привходящие понятны. Тем более в прессе раз за разом появлялась информация об интересе других команд, в конце января стало известно, что «Зенит» готов платить больше трех миллионов евро. И ясно, что речь шла именно о пятилетнем контракте.

Возможно, именно это и повлияло на стремительный развод. Еще перед полетом в Испанию все было проговорено — все цифры по зарплате и срокам. Что произошло за четыре часа полета до испанского курорта — загадка.

Там клуб провел собрание, на которое Артема не пригласили. Вскоре стало известно о том, что его соглашение продлено не будет.

— Совет директоров «Спартака» принял решение не продлевать трудовые отношения с Артемом Дзюбой. До меня оно было доведено как до генерального директора, — сказал тогда Асхабадзе. Акцент в его словах понятен — именно гендиректор до отлета в Испанию согласовал все, как казалось, окончательно. А теперь до него просто «доведено решение»….

«ЗЕНИТ» ВСЕ РЕШИЛ ЗА ДВА ДНЯ

Дзюбу перевели в дубль, а «Зенит» вскоре решил все вопросы. Переговоры заняли два дня. Срок контракта — 5 лет, зарплата — 3 миллиона евро.

Вскоре питерцы объявили о переходе игрока, который дал интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

— Хочу выйти на новый уровень и помочь «Зениту» добиться больших успехов. Понимаю, что мне нужно расти и прогрессировать, — сказал в нем Дзюба, объясняя свое решение. За то интервью он был оштрафован «Спартаком», тяжба тянулась около года и сопровождалась взаимными упреками.

— Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это тот человек, который из-за копейки удавит всех своих родных, — сказал после одной из игр Федун.

Слова очень сильные, обращу ваше внимание на дату — октябрь 2015-го, то есть спустя 8 месяцев с момента ухода Дзюбы!

Впрочем, спустя всего три дня Леонид Арнольдович в разговоре со мной выразил сожаление по поводу сказанного — и этому веришь:

— Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею.

Но тогда, в феврале 2015-го, «Спартак» никак не хотел отпускать игрока. Трансферное окно закрывалось в феврале — «Зенит» предпринимал попытки забрать Дзюбу сразу, готов был заплатить миллион евро. «Спартак», по некоторым данным, настаивал на трех, но дело, уверен, не в деньгах.

В итоге все решилось за два часа до закрытия «окна»: форвард ушел в «Ростов», отказавшись от контракта со «Спартаком». 100 тысяч евро в месяц в «Спартаке» Артем, как он сам говорил, поменял на 750 тысяч рублей в «Ростове». Есть, впрочем, данные, что зарплата Дзюбы в «Ростове» составляла 270 тысяч рублей в месяц.

«СПАРТАК» ИЗВЛЕК УРОКИ

Спустя время нельзя однозначно сказать, кто от этого перехода выиграл. Артем уходил совершенно точно не только за деньгами, но и за трофеями. Он их, кстати, и выиграл — Кубок и Суперкубок страны. И сейчас в поединке со «Спартаком» за трофеи со счетом 2:0 ведет именно Дзюба. Кроме того, напомню, в прошлом сезоне клуб, когда Артем проводил первый сезон в Петербурге, официально поставил задачу попасть в пятерку, «Зенит» же всегда смотрит только на титул.

«Спартак», потеряв харизматичного лидера, после нескольких неудачных сезонов превратился из почти середняка в безусловного, железобетонного лидера.

Кроме того, у красно-белых за это время поубавилось число контрактных споров с игроками. А если они и есть, то дебаты ведутся не в прессе, с перечислением количества раундов и подсчетом копеек, за которые удавится футболист, а в тишине офисов. В частности, спокойно продлены контракты Ананидзе и Промеса сроком на пять лет, Кутепова — на четыре года.

Клуб, очевидно, извлек уроки из истории с Дзюбой. Но идут они теперь порознь.

И от этого немного жаль.