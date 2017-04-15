Нужно ли Каррере уходить после золота? Колонка Казакова

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От всеобщей влюбленности в Массимо Карреру порой становится страшно.

То, что он этого заслуживает, сейчас даже не обсуждается. Итальянец сделал то, что до него удавалось немногим тренерам, а если говорить про иностранцев — так и вовсе единицам.

Этот тренер не только опровергает устойчивый миф, что человеку из другой страны сложно достучаться до наших игроков. Каррера хорош тем, что тычет нам же в лицо нашим собственным скепсисом.

Он словно говорит этим удивительным спартаковским сезоном: не надо врать, что в России нет игроков.

После игры с «Уфой» он назвал спартаковцев своими солдатами, и в этом виделось нечто суворовское.

Вот только Суворов был русским, и его солдаты действительно были солдатами. Каррера же — иностранец, тренер. А судьба иностранных тренеров в России получается удивительно схожей — если говорить о тех, кто действительно сделал что-то особенное.

Хиддинк в сборной. Адвокат и Спаллетти в «Зените». Капелло….

Лучшие из зарубежных тренеров, кто работал здесь, брали свою высоту — но затем словно теряли себя прежних.

У Гуса после Euro-2008 был Марибор. Адвокат и Спаллетти, сделав потрясающие команды в Санкт-Петербурге, вскоре рушили их собственными же руками. Капелло вывел сборную в Бразилии, опередив в группе будущего чемпиона Европы — и вскоре оказался под градом из насмешек и критики.

Как и все остальные из вышеперечисленных.

Никто из них не ушел на гребне волны. Каждый оказался погребен под ней. И покинул Россию со смешанными чувствами.

Хотя про каждого из них поначалу просто невозможно было сказать, что они приехали сюда только за деньгами. Это был вызов, для каждого из них. Вызов в карьере. В том числе и потому, что они оказались на совершенно неизведанной территории. Во главе большой (как минимум в наших глазах) команды.

Каждый из них ушел досрочно, до истечения контракта. Каждый получил приличную компенсацию за оставшиеся месяцы соглашения — и вот уже тогда это выглядело исключительно как желание заработать там, где сперва были и другие мотивации.

Скоро два года, как Капелло сидит без команды. Примерно такой же срок, покинув Россию, отдыхал от футбола Спаллетти. Хиддинк вскоре уехал в Турцию, однако там не преуспел, как и в других проектах (наверное, включая и «Анжи», превосходивший по составу и бюджету другие клубы премьер-лиги). Схожая история была и у Адвоката.

Россия словно что-то сделала с ними. Точно они здесь пересидели, не смогли вовремя для себя (и для их команд тоже) найти нужный момент для расставания.

Для нашего футбола, как кажется, это вообще одна из самых больных точек — своевременность расставания с игроками и тренерами. Будь то увольнение или, напротив, уход на повышение. К тренерам, с чьей отставкой затянули, часто прилипает их определение как неудачников. Что потом мешает им самим в поисках новой команды. И чем успешнее они работали, тем, как правило, болезненнее потом идет подбор их преемника.

Если про этот «Спартак» все чаще можно услышать, что он играет на пределе своих возможностей (здесь речь не про самоотдачу, а про потолок команды), в Карреру не было пока выпущено ни одной подобной стрелы.

Никто не понимает, что именно он делает с игроками, за счет чего возможен такой результат на длинной дистанции. Все чаще говорят о психологии, понимая под этим набор размытых фраз вроде следующих:

— сумел сплотить команду;.

— заставил футболистов выгладываться по максимуму;.

— прекрасный тактик.

Каррера очень аккуратен в словах и оценках, вынесенных на публику. Он в высшей степени джентльмен — не жалуется, не перекладывает вину на других и всегда преисполнен внутреннего достоинства. Он закрыт в большей степени, чем любой из тренеров, про чью работу в России можно было хотя бы на протяжении одного сезона произнести слово «топ».

У меня был опыт двухчасового разговора с ним. Около часа на интервью и еще столько же — в разговоре за кофе до эфира. Каррера не открылся ни разу. Разве что когда отвечал про наследие Аленичева, но эти слова относились опять-таки к прошлому.

Он был словно великая китайская стена — настолько же непробиваем и фундаментален. И было совершенно невозможно понять или услышать напрямую, а не в виде сплетен или версий — почему он никогда не был главным тренером раньше?

Глядя даже на его работу даже не в России, а еще в Италии, когда Каррера заменил несколько лет назад в «Ювентусе» дисквалифицированного в ходе разгоревшегося коррупционного скандала Конте, было совершенно понятно, что этот человек готов к самостоятельной работе. С таким игроцким багажом найти ее наверняка не составляло труда. Особенно если учесть, что «Ювентус» своим влиянием вне футбольного поля точно так же вне конкуренции в стране, как и в национальном чемпионате.

Меньше, чем за год проведенный в России, Каррера сделал чудо. Он вернул прежний «Спартак». Сотворил то, что не удавалось до него никому из предшественников — при всем разбросе фамилий.

Каррера летом подписал контракт со «Спартаком» на два года. И, по сути, он уже реализовался здесь. Должно случиться чудо, чтобы его команда не выиграла чемпионат.

Это будет правильно для нашего футбола — новый лидер, новый импульс, новый стимул для конкурентов. Новая волна интереса к чемпионату, наконец.

Но, если честно, так не хочется, чтобы со «Спартаком», только-только возродившимся на наших глазах, и с самим Каррерой произошло то же самое, что и с его именитыми предшественниками. Понимание пройденности верхней точки — и затем серьезный спад.

Как это произошло с «Лестером» после победы в чемпионате Англии.