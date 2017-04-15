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— Собираюсь с внучкой Алиной в воскресенье на «Открытие Арену» в хорошем настроении, — рассказал девятикратный чемпион России Романцев. — Уверен, с таким же выйдут на матч с «Зенитом» и спартаковцы.

Повод для этого есть — лидерство, уверенная победа в предыдущем туре над «Уфой» Семака, зрелищный и результативный футбол. Ну и, конечно, родные трибуны, которые, ясное дело, будут ждать только победы. Лично я в нее верю.

Как и в то, что хозяева не станут осторожничать и держать в уме хотя бы ничью. Убежден — ставку они сделают на атаку. Правда, после встречи с «Уфой» в этой линии возникли проблемы — получили травмы Зе Луиш и Луиз Адриану. Но даже если они не смогут выйти на поле, есть Мельгарехо и Промес, которых в наступлении поддержат Ананидзе с Глушаковым.

Кроме того, «Спартак» будет раскрепощен. Восемь очков отрыва за восемь туров до финиша — отличный задел для рывка в чемпионы. А вот «Зениту» нужна только победа. И это обстоятельство заставит гостей рисковать, что может стать причиной непредсказуемых ошибок. А в матчах с таким подтекстом они могут слишком дорого обойтись.

Хотя я не любитель прогнозов, еще в самом начале чемпионата сказал «СЭ», что «Спартак» станет чемпионом. Думаю, что он не подведет ни меня, ни болельщиков!