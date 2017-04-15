Тридцать шесть чемпионатов страны прошли перед моими глазами, еще четыре с лишним десятка были во всех деталях, поматчево и постатейно, изучены в процессе трудовой деятельности. И ни разу во всей этой нескончаемой эпопее не приходилось сталкиваться с ажиотажем, подобным нынешнему. Небывалый случай: лидер за восемь туров до финиша создал приличный отрыв, но его сторонники дрожат от страха, переживая, что преимущество может быть ненароком разбазарено, а недруги свято верят в скорейшую ликвидацию незначительного, по их мнению, 8-очкового расстояния. Никогда еще уверенное лидерство — чье бы то ни было, даже владикавказское в 1995-м, — не сопровождалось такой массой оговорок и скепсиса. Да и поклонники верховодящего клуба обычно поигрывают мускулами и посматривают на окружающих свысока, а не трясутся как осиновые листы. И тон публикаций в СМИ в такие дни всегда гулял в диапазоне от восторженного до равнодушно-смиренного, ни одной строкой не забредая в тревожные углы.

Все потому, что на первом месте в кои-то веки, да еще далеко удрав от всех, — «Спартак». Который давным-давно отучил свою паству от присущей ей когда-то самоуверенности, и который, как его ни поверни, ни одного человека в футбольном пространстве не оставляет безучастным, зевающим и на все согласным. Только его успехи и неудачи затрагивают и касаются абсолютно всех, иной раз до кишечных колик и зубовного скрежета. Чемпионства или провала любой другой команды многие и не заметят, не обратят особого внимания, — спартаковские всей страной обмоют в вине и в слезах или же обваляют в пыли. Именно это, собственно, уже сейчас и происходит.

Основания у скептиков есть. «Спартак» в самом деле пока еще ни разу не показал игры несравнимой, безоговорочной, после какой даже лютые оппоненты развели бы руками: м-да, ничего не поделаешь, серьезный уровень. И, что также немаловажно, не доказал превосходства над конкурентами в личных противостояниях, не убедил в том, что претендует на обжитую ими вершину таблицы законно, а не по стечению обстоятельств. ЦСКА побежден в ненастную для него пору; «Зениту» «Спартак» вовсе проиграл, и с большим счетом. До конца апреля, пока не состоялись повторные встречи, примеривать на красно-белых титульные ленты будут все так же приблизительно, с оглядкой.

Для команды, стремящейся вторгнуться в чемпионский ряд и нарушить привычный уклад, подобное превосходство — основа всеобщего признания, первостатейный фактор возросшего мастерства. Тот же «Спартак» в 1969-м и 1979-м обрел чемпионский ореол отнюдь не трудовыми победами над минским «Динамо» или кутаисским «Торпедо», а убедительными выигрышами дуплетом у динамовцев из Киева. «Спартак-Алания» в 1995-м по дороге к золоту раскидывала всех направо и налево, но зачет был поставлен только после испепеляющей, с четырьмя удалениями, ничьей со «Спартаком», который как раз той осенью устанавливал свой беспроигрышный рекорд в Лиге чемпионов. «Локомотив» и ЦСКА в 2002-м, стремясь оттеснить красно-белых гегемонов, прежде всего лично превзошли их. «Зенит» в разгар чемпионской гонки-2007 превзошел армейцев, «Рубин» начал восхождение на трон, разгромив зенитовцев… Круг замкнулся: снова настала очередь «Спартака».

Его воскресный матч с «Зенитом» может многое прояснить. Поражение — второе в двух матчах сезона — наверняка станет ударом наотмашь по психологии новоявленного лидера и его группы поддержки. К тому же отрыв резко скукожится, заставив «Спартак» нервничать в канун еще одной решающей встречи, под вывеской дерби, а в «Зенит», с виду разболтанный и неухоженный, это может вдохнуть жизнь и силы. Интересно, устроит ли это ЦСКА? С одной стороны, чемпион (при условии победы над «Ростовом») сможет приблизиться к лидеру, с другой — обретет психологически окрепшего напарника-конкурента.

Другое дело, что объективных предпосылок к победе петербуржцев слишком мало, поскольку игра у «Спартака» отлажена явно лучше. Поражение же сине-бело-голубых, в свою очередь, развеет золотые грезы «Зенита», а спартаковцев сделает фактически недосягаемыми — даже в свете рандеву с ЦСКА. Этот вариант куда более реален: москвичи умеют атаковать и забивать даже в отсутствие штатных форвардов.

А ничья — она и есть ни чья. Все останутся на своих местах, никого ни в чем не убедив. И это, на мой взгляд, будет самым неинтересным итогом «битвы двух столиц». От которой в этот раз очень хочется бесспорных, неопровержимых доказательств.

Евгений ЗЫРЯНКИН.