«Спартак» — «Зенит»: время доказывать!
Воскресный матч станет моментом истины не только для «Спартака» и «Зенита», но и для всего чемпионата России-2016/17.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тридцать шесть чемпионатов страны прошли перед моими глазами, еще четыре с лишним десятка были во всех деталях, поматчево и постатейно, изучены в процессе трудовой деятельности. И ни разу во всей этой нескончаемой эпопее не приходилось сталкиваться с ажиотажем, подобным нынешнему. Небывалый случай: лидер за восемь туров до финиша создал приличный отрыв, но его сторонники дрожат от страха, переживая, что преимущество может быть ненароком разбазарено, а недруги свято верят в скорейшую ликвидацию незначительного, по их мнению, 8-очкового расстояния. Никогда еще уверенное лидерство — чье бы то ни было, даже владикавказское в 1995-м, — не сопровождалось такой массой оговорок и скепсиса. Да и поклонники верховодящего клуба обычно поигрывают мускулами и посматривают на окружающих свысока, а не трясутся как осиновые листы. И тон публикаций в СМИ в такие дни всегда гулял в диапазоне от восторженного до
Все потому, что на первом месте в
Основания у скептиков есть. «Спартак» в самом деле пока еще ни разу не показал игры несравнимой, безоговорочной, после какой даже лютые оппоненты развели бы руками:
Для команды, стремящейся вторгнуться в чемпионский ряд и нарушить привычный уклад, подобное превосходство — основа всеобщего признания, первостатейный фактор возросшего мастерства. Тот же «Спартак» в 1969-м и 1979-м обрел чемпионский ореол отнюдь не трудовыми победами над минским «Динамо» или кутаисским «Торпедо», а убедительными выигрышами дуплетом у динамовцев из Киева. «Спартак-Алания» в 1995-м по дороге к золоту раскидывала всех направо и налево, но зачет был поставлен только после испепеляющей, с четырьмя удалениями, ничьей со «Спартаком», который как раз той осенью устанавливал свой беспроигрышный рекорд в Лиге чемпионов. «Локомотив» и ЦСКА в 2002-м, стремясь оттеснить
Его воскресный матч с «Зенитом» может многое прояснить. Поражение — второе в двух матчах сезона — наверняка станет ударом наотмашь по психологии новоявленного лидера и его группы поддержки. К тому же отрыв резко скукожится, заставив «Спартак» нервничать в канун еще одной решающей встречи, под вывеской дерби, а в «Зенит», с виду разболтанный и неухоженный, это может вдохнуть жизнь и силы. Интересно, устроит ли это ЦСКА? С одной стороны, чемпион (при условии победы над «Ростовом») сможет приблизиться к лидеру, с другой — обретет психологически окрепшего
Другое дело, что объективных предпосылок к победе петербуржцев слишком мало, поскольку игра у «Спартака» отлажена явно лучше. Поражение же
А ничья — она и есть ни чья. Все останутся на своих местах, никого ни в чем не убедив. И это, на мой взгляд, будет самым неинтересным итогом «битвы двух столиц». От которой в этот раз очень хочется бесспорных, неопровержимых доказательств.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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