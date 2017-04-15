Сергей Андреев: ЦСКА и «Ростов» сыграют 0:0 — даю процентов 75!
Гвоздь субботы — матч между командами, которые прошлой весной до последнего тура боролись друг с другом за золото, а осенью представляли Россию в Лиге чемпионов. Мнением об игре по просьбе «СЭ» поделился легенда ростовского футбола, в прошлом выдающийся советский бомбардир.
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Видимо, что-то случилось...
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— «Ростов» сдаваться не будет, — уверен Андреев. — В последних четырех играх команда не забивает, но и не пропускает. Недавно я заверил Диму Кириченко, что с ЦСКА счет опять будет 0:0. Он засмеялся и ответил: «Все возможно, Сергей Васильевич».
«Ростов» очень здорово и быстро разворачивает контратаки. Уверен, что они
— ЦСКА стоит особенно опасаться Бухарова?
— Сейчас Александр в самой лучшей форме за последние 5 — 6 лет. На последних минутах забил за сборную — и смотрится на две головы выше, чем Сердар Азмун, который выглядит просто ужасно. Будь я тренером «Ростова», выпускал бы сейчас иранца максимум минут на 15 — 20.
— Что могут противопоставить ростовчанам армейцы?
— Пока не вижу, чем может взять ЦСКА. После зимнего перерыва команда
— На днях стало известно, что Дзагоев, пропустивший два предыдущих тура, готовится к матчу.
— Алану будет нереально продемонстрировать свою лучшую игру. Дзагоев пропустил достаточно времени и только недавно приступил к тренировкам. В первых матчах после восстановления люди только возвращаются в игровой ритм.
— Матчи с «Ростовом» и «Спартаком» — определяющие для армейцев в погоне за лидером?
— От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что «Спартак» начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков — но
— «Ростов» сохраняет шансы попасть в еврокубки?
— Все зависит от психологического состояния футболистов. Команда с удовольствием продолжила бы борьбу в Лиге Европы. Если бы не вылетели, сохранили бы кураж, а физическое и функциональное состояние можно поправить. Одно дело — выступать на лучших стадионах Европы, а другое — в Перми, Уфе и Томске, при всем уважении к клубам из этих городов. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» уже привыкли к этому. «Ростову» тоже необходимо перебороть контраст. На это способны опытные и морально устойчивые люди.
Хотя легко не будет. Три первых места уже заняты. Четвертое «Краснодар» отдать не должен. За пятерку должен вцепиться зубами «Терек» — Рамзан Кадыров давно ждет выхода в Лигу Европы. Не стоит забывать о «Локомотиве», который совсем немного отстает.
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