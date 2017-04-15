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— «Ростов» сдаваться не будет, — уверен Андреев. — В последних четырех играх команда не забивает, но и не пропускает. Недавно я заверил Диму Кириченко, что с ЦСКА счет опять будет 0:0. Он засмеялся и ответил: «Все возможно, Сергей Васильевич».

«Ростов» очень здорово и быстро разворачивает контратаки. Уверен, что они пару-тройку раз убегут. Другой вопрос, реализуют или нет. Моментов-то у ростовчан и в предыдущих матчах было достаточно, но с реализацией пока неважно. Так что на 75% уверен в нулевой ничьей. Если сзади выйдут Навас, Мевля, Калачев и Кудряшов, сопернику точно ничего не светит.

— ЦСКА стоит особенно опасаться Бухарова?

— Сейчас Александр в самой лучшей форме за последние 5 — 6 лет. На последних минутах забил за сборную — и смотрится на две головы выше, чем Сердар Азмун, который выглядит просто ужасно. Будь я тренером «Ростова», выпускал бы сейчас иранца максимум минут на 15 — 20.

— Что могут противопоставить ростовчанам армейцы?

— Пока не вижу, чем может взять ЦСКА. После зимнего перерыва команда чуть-чуть прибавила в солидности и надежности защиты. Но у нее нет потенциала, чтобы вскрыть хорошо построенную оборону.

— На днях стало известно, что Дзагоев, пропустивший два предыдущих тура, готовится к матчу.

— Алану будет нереально продемонстрировать свою лучшую игру. Дзагоев пропустил достаточно времени и только недавно приступил к тренировкам. В первых матчах после восстановления люди только возвращаются в игровой ритм.

— Матчи с «Ростовом» и «Спартаком» — определяющие для армейцев в погоне за лидером?

— От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что «Спартак» начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков — но красно-белых все равно собираются «догнать и перегнать». Мое мнение — спартаковцы лишь увеличат преимущество. На их игру любо-дорого посмотреть. Да, иногда ошибаются — но какие эмоции, какая самоотдача, как они носились в последней игре с «Уфой»! Как же здорово их настраивает Каррера. А вот на «Зенит» в этом году без слез не взглянешь. Такое впечатление, все соперники должны под них ложиться, но ничего не получается. В прошлом туре «Анжи» обязан был их обыгрывать, и ничью надо счесть за счастье.

— «Ростов» сохраняет шансы попасть в еврокубки?

— Все зависит от психологического состояния футболистов. Команда с удовольствием продолжила бы борьбу в Лиге Европы. Если бы не вылетели, сохранили бы кураж, а физическое и функциональное состояние можно поправить. Одно дело — выступать на лучших стадионах Европы, а другое — в Перми, Уфе и Томске, при всем уважении к клубам из этих городов. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» уже привыкли к этому. «Ростову» тоже необходимо перебороть контраст. На это способны опытные и морально устойчивые люди.

Хотя легко не будет. Три первых места уже заняты. Четвертое «Краснодар» отдать не должен. За пятерку должен вцепиться зубами «Терек» — Рамзан Кадыров давно ждет выхода в Лигу Европы. Не стоит забывать о «Локомотиве», который совсем немного отстает.