ЦСКА сыграет с «Ростовом» в субботнем матче чемпионата России по футболу

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За восемь туров до финиша армейцы отстают от «Спартака» на восемь очков, при этом ЦСКА ведет борьбу с «Зенитом» за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Прошлой весной «Ростов» был главным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство, осенью обе команды выступили в Лиге чемпионов, однако выйти в плей-офф не сумели. И если ЦСКА уже фактически гарантировал себе участие в следующем еврокубковом сезоне, перед «Ростовом» стоит задача вновь сыграть в Лиге Европы — от четвертого места южане отстают всего на три очка.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 15.04.2017, 14:30 -:- ЦСКА Ростов

В минувшем туре ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), и теперь лучшая оборона в лиге у «Ростова» — лишь 12 пропущенных мячей против 13 у ЦСКА. Голкипер ростовчан Никита Медведев успешно заменил травмированного Сослана Джанаева, не пропустив ни одного мяча в пяти весенних матчах. Однако подводят команду форварды — четыре последних встречи «Ростов» завершил нулевыми ничьими.

«Ростов» неудачно в нынешнем сезоне выступает в гостях, не одержав ни одной победы, а в семи последних встречах не забив ни гола. В первом матче марта «Ростов» разгромил «Томь» со счетом 6:0 в формально гостевом матче, однако состоялся он в Ростове-на-Дону. Дома ростовчане играют лучше, в первом круге победив ЦСКА Леонида Слуцкого со счетом 2:0. ЦСКА весной под руководством Виктора Гончаренко также не проигрывал, сумев одержать три победы.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет на домашней арене армейцев, начало — 14:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, дисквалифицирован нападающий гостей Александр Бухаров.

Вернуть уважение болельщиков

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 15.04.2017, 19:30 -:- Рубин Краснодар

Занимающий четвертое место «Краснодар» сохраняет призрачные надежды на Лигу чемпионов, отставая от ЦСКА и «Зенита» на восемь очков, однако в ближайшем туре может воспользоваться осечками проводящих непростые матчи конкурентов. Кубанцы же играют в гостях против «Рубина», который после серии неудач, в том числе и поражения в полуфинале Кубка России от «Урала», фактически утратил турнирную мотивацию. «Рубин» занимает 10-е место, на семь очков отставая от «еврокубковой» позиции «Краснодара», однако и борьба за выживание казанцам не грозит.

Неплохо укомплектованная казанская команда в прошлом туре довольствовалась гостевой ничьей с аутсайдером «Томью», и в оставшихся турах задача футболистов «Рубина» — прежде всего вернуть уважение своих болельщиков.

Матч «Рубин» — «Краснодар» пройдет на «Казань-Арене», начало — 19:30 мск. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«Амкар» и «Уфа» про Европу не забыли

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 15.04.2017, 12:00 -:- Амкар Уфа

23-й тур стартует в 12:00 мск в Перми, где на местном стадионе «Звезда» «Амкар» сыграет с «Уфой». Обе команды сохраняют надежды на четвертое место и путевку в Лигу Европы, набрав, как и «Ростов», по 32 очка. Однако безвыигрышная серия и пермяков, и уфимцев составляет уже три матча, команда из столицы Башкирии к тому же уступила в полуфинале Кубка России «Локомотиву». В первом круге в Уфе команды сыграли со счетом 1:1 — отличились уфимцы Кехинде Фатаи и Дмитрий Стоцкий, поразивший собственные ворота.

Главным арбитром матча «Амкар» — «Уфа» назначен Владимир Москалев из Воронежа.

В 17:00 «Анжи» на своей арене в Каспийске примет самарские «Крылья Советов» — конкурента в борьбе за выживание в премьер-лиге. Махачкалинцы имеют 24 очка (12-е место), самарцы — 17 (14), при этом «Крылья» весной набрали лишь два очка. Неделю назад «Анжи» добился почетной гостевой ничьей с «Зенитом», самарцы же на своем поле сыграли вничью с «Амкаром» (2:2), лишившись к тому же главного тренера Вадима Скрипченко, который был удален и дисквалифицирован на матч с «Анжи».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 15.04.2017, 17:00 -:- Анжи Крылья Советов

В первом круге «Крылья» обыграли «Анжи» со счетом 2:1, лишь в девятом туре одержав первые очки в чемпионате — еще под руководством Франка Веркаутерена. Главным арбитром матча «Анжи» — «Крылья Советов» назначен Алексей Николаев из Москвы.

23-й тур чемпионата России завершится в воскресенье, когда сыграют «Оренбург» — «Терек», «Урал» — «Томь», «Арсенал» — «Локомотив» и «Спартак» — «Зенит». После 22 туров лидирует «Спартак» (51 очко), по 43 очка у ЦСКА и «Зенита».