Меньше четырех голов «Спартак» и «Зенит» не забьют

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0 красных карточек получили в 22 турах футболисты «Анжи». Махачкалинцы остаются последним клубом, игроков которого в этом чемпионате ни разу не удаляли. Чаще всего поле досрочно покидали поле ростовчане — семь раз.

1 гол пропустил «Амкар» на своем поле в чемпионате-2016/17 (+7=3−0, мячи 11−1). 941-минутную сухую серию голкиперов пермского клуба прервал в 21-м туре нападающий «Терека» Магомед Митришев.

3 встречи подряд забивает новичок «Урала» Владимир Ильин. В субботу воспитанник петербургского футбола может повторить рекорд уральского клуба по продолжительности результативной серии. В четырех играх подряд отмечались голами Альберт Андреев (1993) и Александр Ерохин (2014/15).

4 последних матча «Ростова» завершились со счетом 0:0. Столь же продолжительная серия безголевых встреч была только у «Торпедо» в 1999 году. Если дончане поделят очки и с ЦСКА, то установят рекордную ничейную серию сезона (5 игр), превзойдя «Арсенал», «Локомотив» и «Оренбург».

4,7 гола за матч составляет средняя результативность десяти последних встреч «Спартака» и «Зенита». А счет 4:2 случался за последние пять лет четыре раза.

5 очков по системе «гол+пас» набрал в последних трех турах спартаковец Квинси Промес. Голландец забил мяч «Локомотиву» и добавил к голу по передаче во встречах с «Оренбургом» и «Уфой».

6 побед одержал ЦСКА в шести последних домашних матчах против «Ростова» (мячи 14−2). Последнее поражение от дончан в родных стенах армейцы потерпели 26 апреля 2009 года, когда после автогола Михаила Рожкова точные удары нанесли Игорь Лебеденко и Хон Ен Чо.

8 из 11 матчей против «Рубина» выиграл Краснодар (+8=1−2, мячи 16−9). Казанцы являются одним из самых удобных оппонентов для «быков» (75,76% набранных очков). Из соперников, с которыми краснодарцы встретились более пяти раз, лучшая статистика только в противостоянии с «Волгой» (+7=1−0, мячи 17−5).

9 раз сыграл вничью в чемпионате «Краснодар» после того, как пост главного тренера занял Игорь Шалимов (+6=9−1, мячи 20−13). В 23-м туре самый «миролюбивый» тренер премьер-лиги сразится с испанцем Хавьером Грасией, чей «Рубин» поделил очки в 7 матчах из 22.

12 очков набрал «Урал» в после возобновления чемпионата России (+4=0−1, мячи 7−4). Команда Александра Тарханова занимает первое место в весенней таблице турнира, на одно очко опережая ЦСКА (+3=2−0, мячи 8−2) и «Спартак» (+3=2−0, мячи 10−6).

16 побед одержал «Спартак» в чемпионате-2016/17, набрав при этом 51 очко (+16=3−3, мячи 36−19). В случае успеха против «Зенита» красно-белые повторят клубный рекорд XXI века по выигрышам для 30-матчевого сезона, установленный в 2001-м и повторенный в 2007 году.

40 голов забил Квинси Промес в чемпионатах России. Реализовав пенальти в ворота «Уфы», голландец стал восьмым спартаковцем, добравшимся до этой отметки. Клубный рекорд принадлежит Егору Титову, который поражал ворота соперников красно-белых 86 раз.

122 матча провел за «Анжи» главный гвардеец махачкалинского клуба в премьер-лиге Али Гаджибеков, перебравшийся зимой в «Крылья Советов». 15 апреля защитник может впервые в карьере сыграть против родной команды.

201,1 миллиона евро составляет, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, суммарная стоимость футболистов «Спартака» (93,3 миллиона) и «Зенита» (106,8 миллиона), выходивших на поле в чемпионате-2016/17. Таким образом, в воскресенье встретятся две самые дорогостоящие команды премьер-лиги.

592 минуты составляет сухая серия голкипера «Ростова» Никиты Медведева. В последний раз голкипер дончан пропускал в чемпионате от уральца Чисамбы Лунгу 30 ноября 2016 года.