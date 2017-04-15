Васин: В игре с «Ростовом» попытаемся реализовать все наши шансы

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Центральным матчем 23-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), без сомнений, станет воскресное противостояние «Спартака» и «Зенита». Но не менее важная игра состоится и в субботу — когда ЦСКА на своем поле примет «Ростов».

В преддверии этой встречи защитник армейцев Виктор Васин рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от игры с донским клубом, недавнем матче с «Краснодаром» (1:1) и противостоянии главных конкурентов красно-синих в борьбе за чемпионство — «Спартака» и «Зенита».

— В 22-м туре РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром», тем самым позволив лидирующему «Спартаку» увеличить отрыв до восьми очков…

— Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от «Спартака» в таблице. Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но — подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

— Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?

— Сложно провести какие-то аналогии, все матчи разные. Но могу точно сказать, что дело — не в физической подготовке игроков. С этим у нас точно всё в порядке.

— «Спартак» лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?

— Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное — побеждать в каждом следующем матче.

— В следующем туре вам предстоит играть с «Ростовом», который практически не пропускает в весенней части сезона. Уже определились, как против них играть?

— «Ростов» — очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону. Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить — уверен, шансы у нас будут.

— В этом же туре между собой сойдутся главные конкуренты ЦСКА — «Спартак» и «Зенит». Какой результат в этом матче будет наиболее предпочтительным для вас? Ведь «Спартак» — ваш конкурент в борьбе за чемпионство, а «Зенит» — за место в Лиге чемпионов…