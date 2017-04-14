Классон: У меня было идеальное начало карьеры в «Краснодаре»

«Безусловно, у меня было идеальное начало карьеры в “Краснодаре”. Горжусь, что болельщики выбирали меня лучшим игроком команды в феврале и марте, но я буду много работать над тем, чтобы моя игра была ещё лучше. Надеюсь, мне удастся значительно прибавить через какое-то время.



Практически ничего не знал о российской лиге до переезда сюда. Когда появился интерес ко мне, я взглянул на карту, пообщался с Гранквистом. Он сказал, что “Краснодар” — отличная команда, которая играет в привлекательный футбол. И это была абсолютная правда, как я сейчас вижу. Здорово, что Андреас выступает вместе со мной, и он очень помог мне на начальном этапе. А с Вернблумом не разговаривал до перехода и даже не был с ним раньше знаком.



Неплохо устроился в Краснодаре, мне с этим очень помог клуб. Провёл в гостинице всего около недели. После этого мы с моей девушкой довольно быстро обустроились в городе. Мы ещё не знаем город полностью, продолжаем открывать его для себя. То же самое и на поле — я всё ещё многому учусь, стараюсь лучше узнать своих партнёров по команде для того, чтобы максимально использовать свои возможности.



У нас с Шалимовым хорошее взаимопонимание, он доступно объясняет всё, что ему хочется получить от меня. Для новичка всегда важно влиться в этот процесс. И мой удачный старт связан в том числе с тем, что он всегда подсказывает, чего ждёт от меня на поле. Моя роль здесь несколько отличается от того, что я делал в прошлом клубе: в “Эльфсборге” я был центральным полузащитником, а в “Краснодаре” играю ближе к левому флангу, есть разница и в общем построении оборонительных и атакующих действий. Но мне по душе эти перемены.



Не знал, что в следующем году в России будут разыгрываться три путёвки в Лигу чемпионов. Мечта каждого футболиста — играть в еврокубках. В этом сезоне мы прошли в Лиге Европы на одну стадию дальше, чем прежде. Команда идёт вперёд, и мы хотим вновь пробиться в Лигу Европы и пройти до решающих стадий.



В оставшейся части сезона постараюсь показывать свой лучший футбол, чтобы у нашей команды была возможность как минимум сохранить четвёртую позицию. Надеюсь, за ближайшие пару лет мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, особенно если в следующем году у России будет три путёвки. Но хочу идти от одной цели к следующей, и сейчас наши мысли в первую очередь связаны с попаданием и успешным выступлением в Лиге Европы. Хотел бы жить сегодняшним днём», — сказал Классон в эфире программы «8−16».