Геркус: Стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба
Президент «Локомотива» Илья Геркус разместил в своём «инстаграме» варианты новой расцветки кресел на стадионе в Черкизово.
Очевидно, внутренний периметр стадиона заметно преобразится. Как подтвердил Геркус в интервью «Чемпионату», в ближайшее время клуб планирует замену кресел на стадионе.
«Существующая расцветка, на наш взгляд, не самая удачная: белые кресла, оранжевые, синие… Стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба —
Верна ли информация, что главная арена «Локомотива» закроется на ремонт? Не стал бы так ставить вопрос. На время межсезонья запланированы работы по улучшению условий на стадионе. В частности, два устаревших табло будут заменены на четыре новых. Будут частично реконструированы ложи. Уверен, болельщики оценят наши инициативы.
Что касается информации о том, что вторая и молодёжная команды «Локомотива» будут проводить матчи на МСА «Локомотив», а саму арену переименуют, то «Локомотив-Казанка» и «молодёжка» будут проводить домашние матчи в Черкизово на искусственном покрытии последнего поколения. Сама арена, вероятно, будет переименована, и эта история связана с работой со спонсорами. Новое название Малой спортивной арены будет содержать в себе бренд, тесно связанный с РЖД", — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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