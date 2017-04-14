Вячеслав Малафеев: Я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом
Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в интервью «Советскому спорту» рассказал о своей самой яркой игре против «Спартака», и почему борьба за чемпионство еще не закончена.
— Вы будете смотреть матч «Зенита» против «Спартака» в это воскресенье?
— Да, я буду в Москве. Планирую посмотреть его на стадионе.
— Для вас матчи против «Спартака» были особенными?
— Безусловно. Как для «Зенита», так и для «Спартака» эти игры стоят особняком. Это же противостояние двух столиц. Они всегда особенные. Такие игры сильно муссируются, разбираются прессой и болельщиками, порой даже невзирая на качество игры. Хотя, насколько я помню, все матчи со «Спартаком» были яркими. Случались и крупные победы, бывало, проигрывали, но в целом всегда есть что вспомнить. Поэтому к такому сопернику готовились
— Какая игра против «Спартака» запомнилась вам больше всего?
— Много было игр, которые запомнились. Но самая яркая была в 2004-м году. Это было как раз перед чемпионатом Европы. Я дебютировал после травмы. Мы выиграли 3:0, и я взял пенальти.
— Можете выделить футболиста в составе
— Запомнился Веллитон. После определенных событий всегда хотелось в рамках футбола подловить его на
— Первое место «Спартака» в нынешнем сезоне вас удивляет?
— «Спартак» действительно удивляет. Команда находится в хорошей форме. Выигрывает тяжелые матчи, в которых обычно слабо выглядела до этого. Думаю, болельщики заждались серьезных результатов. Уже 16 лет прошло с последнего чемпионства.
— Какие положительные моменты отметите в игре «Зенита»?
— «Зенит» в этом сезоне выступает нестабильно, и многие действительно хают игроков и тренера.
— За счет чего петербуржцы смогут обыграть «Спартак»?
— «Зенит» может обыграть «Спартак» за счет высокой концентрации и четких командных действий. Луческу обещал, что команда в этом матче будет выглядеть
— Многие уже заочно надели «Спартаку» золотые медали на шею. Не рановато ли?
— Я бы не стал раньше времени вешать золотые медали на шею футболистов «Спартака». Вся борьба еще впереди. Матчи предстоят достаточно сложные. Если «Зенит» одержит победу в Москве, то отрыв от «Спартака» сократится. Еще один неудачный матч — и Питер встанет в шаге от Москвы. А это будет очень давить на спартаковцев.
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