Вячеслав Малафеев: Я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом

— Вы будете смотреть матч «Зенита» против «Спартака» в это воскресенье?

— Да, я буду в Москве. Планирую посмотреть его на стадионе.

— Для вас матчи против «Спартака» были особенными?

— Безусловно. Как для «Зенита», так и для «Спартака» эти игры стоят особняком. Это же противостояние двух столиц. Они всегда особенные. Такие игры сильно муссируются, разбираются прессой и болельщиками, порой даже невзирая на качество игры. Хотя, насколько я помню, все матчи со «Спартаком» были яркими. Случались и крупные победы, бывало, проигрывали, но в целом всегда есть что вспомнить. Поэтому к такому сопернику готовились по-особенному.

— Какая игра против «Спартака» запомнилась вам больше всего?

— Много было игр, которые запомнились. Но самая яркая была в 2004-м году. Это было как раз перед чемпионатом Европы. Я дебютировал после травмы. Мы выиграли 3:0, и я взял пенальти.

— Можете выделить футболиста в составе красно-белых, чьи действия заставляли вас более внимательно концентрироваться на каком-либо эпизоде. Был такой?

— Запомнился Веллитон. После определенных событий всегда хотелось в рамках футбола подловить его на каком-нибудь эпизоде, тем самым показать ему, что не надо постоянно прыгать на вратарей и наносить им травмы. Это, конечно, шутка (улыбается). На самом деле были такие игроки, и было их немало. Те же Дзюба или Быстров — очень опасные ребята были (улыбается).

— Первое место «Спартака» в нынешнем сезоне вас удивляет?

— «Спартак» действительно удивляет. Команда находится в хорошей форме. Выигрывает тяжелые матчи, в которых обычно слабо выглядела до этого. Думаю, болельщики заждались серьезных результатов. Уже 16 лет прошло с последнего чемпионства.

— Какие положительные моменты отметите в игре «Зенита»?

— «Зенит» в этом сезоне выступает нестабильно, и многие действительно хают игроков и тренера. Какие-то яркие моменты сложно отметить или выделить. Наверное, может быть появление нескольких новичков. Должна быть конкуренция, ротация. Именно в конкуренции рождаются футболисты, которые играют более надежно и с большей мотивацией.

— За счет чего петербуржцы смогут обыграть «Спартак»?

— «Зенит» может обыграть «Спартак» за счет высокой концентрации и четких командных действий. Луческу обещал, что команда в этом матче будет выглядеть по-другому. Будем надеяться, что игроки смогут всё это применить в игре и одержать победу. Если честно, я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но опять же, я субъективно смотрю на вещи. Поэтому если борьба и дальше продолжится, то будет только интереснее, даже для тех болельщиков, которые поддерживают «Спартак».

— Многие уже заочно надели «Спартаку» золотые медали на шею. Не рановато ли?

— Я бы не стал раньше времени вешать золотые медали на шею футболистов «Спартака». Вся борьба еще впереди. Матчи предстоят достаточно сложные. Если «Зенит» одержит победу в Москве, то отрыв от «Спартака» сократится. Еще один неудачный матч — и Питер встанет в шаге от Москвы. А это будет очень давить на спартаковцев.