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В «ШАЛЬКЕ» ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА РАБОТУ

— Вчерашний матч «Аякс» — «Шальке» (2:0) стал для вас пятым в нынешнем еврокубковом сезоне. Можете провести параллели с предыдущими играми?

— Сравнивать сложно. Все-таки до этого были матчи Лиги чемпионов, а сейчас Лига Европы. Но в ¼ финала было все — накал, борьба, атмосфера. Все то, что сопутствует лигочемпионским играм.

— И как вам такой уровень?

— Команды показали хороший футбол, продемонстрировали высокий технический уровень. Полный стадион, антураж. В таких условиях приятно работать. Четвертьфинал — это существенный шаг для нашей бригады. Ранее у нас было две игры 1/8 финала Лиги чемпионов. Очень довольны, что удалось выйти в таком матче. Теперь будем ждать оценок.

— А сами что чувствуете?

— Наша бригада довольна работой.

— Команды не высказали ни одного нарекания. Тоже о чем-то говорит. Согласны?

— Если игроки не жалуются, значит все прошло хорошо. После матча к нам подошли представители «Шальке», поблагодарили за отличную работу и подарили по вымпелу. Сказали, что судейство очень достойное, никаких претензий, и они рады, что мы работали на игре. Когда команда проигрывает, такая похвала — главная благодарность для судьи.

— В России подобное отношение к арбитрам представить практически нереально.

— Согласен. Есть такое, что у нас к судьям относятся совсем иначе. Не так, как должно быть. Мы стараемся поменять отношение — работаем, чтобы не дать повод для команд подумать о негативном. Пресса ведь тоже нагнетает обстановку перед играми, создает антураж. Поверьте, арбитры — самые заинтересованные люди, чтобы в матче все прошло спокойно. Ведь качественный арбитраж — это наше будущее, мы много времени и сил потратили для выхода на такой уровень. Проводим много дней вдали от семей, тренируемся каждый день. Мы заинтересованы в том, чтобы игра проходила на высоком уровне, чтобы не было негативных разговоров о судействе, чтобы мы получали назначение на следующий матч и работали качественно и дальше.

— Психологическое давление ощущаете?

— Это наша работа. Я давно работаю как арбитр, научился уже не обращать внимания на происходящее вокруг. Даже вчера в Амстердаме абстрагировался от трибун и сконцентрировался на происходящем на поле. Ты должен следить за игрой и забывать о том, что происходит вокруг. Пересмотрю матч завтра и порадуюсь, что мы там были, какая была поддержка команд и атмосфера.

— На финал Лиги Европы надеетесь?

— Я реалист по жизни. И это практически нереально. В элитную категорию судей я попал буквально два года назад. Еще, наверное, нет такого опыта, как у других арбитров, которые в этом списке пять-десять лет. Думаю, выбор будет сделан из их числа.

— Летом вам исполнится только 38. Все еще впереди.

— Совершенно верно. Мы будем работать, работать и работать. Хочется когда-то вывести команды на поле в финале еврокубка. Будем этого ждать, но, наверное, не в этом году.

К ДЕРБИ ГОТОВ

— Уже пять туров вы без назначений. Когда увидим вас в матчах чемпионата России?

— Надеюсь, что как можно скорее. Было отстранение за матч «Терек» — «Уфа» (0:1, 5 марта 2017 года. — Прим. «СЭ»). Был сложный эпизод, инспектор поддержал нас. Но Контрольно-квалификационная комиссия решила по-другому.

— Почему?

— Причин не знаю. Это их право. Я принимаю как есть. Меня отстранили, я пропустил две игры. Затем был перерыв на матчи сборных, потом недельный сбор в Италии для судей, которых рассматривают как кандидатов на матчи чемпионата мира-2018. Сейчас была встреча в Лиге Европы.

— Пора бы подумать и премьер-лиге.

— Это зависит от назначения. Но хочется быстрее, надеюсь, возвращение состоится уже через тур.

— Ходят разговоры, что вам доверят встречу ЦСКА — «Спартак».

— Не могу ничего сказать. Не в курсе назначений на матчи. Решение принимается буквально за 4−5 дней до тура.

— Если что, готовы с места в карьер окунуться в дерби?

— Думаю, да. Я в хорошей физической форме. Все делаю для того, чтобы быть в тонусе — тренируюсь каждый день. Сдал много нормативов в России и в УЕФА. Хотелось бы судить больше, но так сложилась ситуация. Готов полностью, и вчерашний матч тому подтверждение — если кто-то смотрел, то увидел, что мы провели игру на хорошем уровне.

НАДЕЮСЬ БЫТЬ ЧЕРЕЗ ГОД НА ЧМ В РОССИИ

— Впереди у вас юниорский чемпионат мира-2017. Но это не позволит быть главным на Кубке конфедераций. Обидно?

— Никакого расстройства из-за пропуска домашнего турнира нет. Наша бригада — Антон Аверьянов, Тихон Калугин и я — довольна, что сможет работать в Корее на чемпионате мира среди юниоров. Мы горды и рады, что нас назначили. Это серьезный турнир, на котором будем представлять Россию. Если вы посмотрите, то там много арбитров из элитной категории. И очень много элитных судей не будут работать как главные, а станут видеоассистентами.

— Вы ведь теоретически тоже в такой роли можете оказаться на Кубке конфедераций.

— Пока не знаю. Список судей никем не анонсирован. Все может быть. У нас сейчас задача качественно отработать на чемпионате мира в Корее. Мы участвуем в отборе к ЧМ-2018, надеемся пройти весь этот путь и через год быть в России.

— Корейский турнир рассматриваете как генеральную репетицию перед домашним чемпионатом мира?

— Как один из этапов подготовки. От нашей работы там будет зависеть очень многое. Мы провели много сборов, теперь все судьи разъезжаются по турнирам для получения практики. Нас назначили на чемпионат мира, надо работать так, чтобы комар носа не подточил. Это позволит быть летом 2018 года в России.