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14 апреля 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Анатолий Бышовец: У Кокорина большая проблема с квалификацией

Заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец раскритиковал Федора Смолова за татуировки и рассказал о том, что мешает заиграть Александру Кокорину.

Заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец раскритиковал Федора <span class=error>Смолова</span> за татуировки и рассказал о том что мешает заиграть Александру <span class=error>Кокорину</span>. Увеличить
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— Кокорин и Смолов — два очень способных игрока. Я их помню с дублирующих составов, — говорит Бышовец в интервью Sobesednik.ru. —  Я смотрю тренировки юношеских сборных. После одной из тренировок я обмениваюсь мнениями, посмотрел на Смолова — а у него все руки в татуировках. Он выходит на поле и крестится. Я ему говорю: ты же понимаешь, что это несовместимые вещи — религия и все, что на тебе?

У Месси и Иньесты нет ничего, что дополнительно привлекало бы к ним внимание. Для этого достаточно быть хорошим игроком.

Что касается Кокорина, то с ним до сих пор не определились — он центральный нападающий, не центральный нападающий или фланговый игрок? У него большая проблема с квалификацией. Наши игроки потеряли универсальность. Не хватает личностей, а без личностных качеств невозможно выиграть ни одного соревнования.

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