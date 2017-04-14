Анатолий Бышовец: У Кокорина большая проблема с квалификацией

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Кокорин и Смолов — два очень способных игрока. Я их помню с дублирующих составов, — говорит Бышовец в интервью Sobesednik.ru. — Я смотрю тренировки юношеских сборных. После одной из тренировок я обмениваюсь мнениями, посмотрел на Смолова — а у него все руки в татуировках. Он выходит на поле и крестится. Я ему говорю: ты же понимаешь, что это несовместимые вещи — религия и все, что на тебе?

У Месси и Иньесты нет ничего, что дополнительно привлекало бы к ним внимание. Для этого достаточно быть хорошим игроком.

Что касается Кокорина, то с ним до сих пор не определились — он центральный нападающий, не центральный нападающий или фланговый игрок? У него большая проблема с квалификацией. Наши игроки потеряли универсальность. Не хватает личностей, а без личностных качеств невозможно выиграть ни одного соревнования.