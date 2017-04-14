Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29434297/
14 апреля 2017, 19:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Миланов после травмы приступил к тренировкам в преддверии игры ЦСКА с «Ростовом»

В пятницу, 14 апреля, полузащитник ЦСКА Георги Миланов провёл первую тренировку после травмы. Об этом болгарский футболист сообщил в своём «инстаграме».

Миланов получил повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава в конце марта в расположении сборной Болгарии. Ранее агент игрока Мирчо Димитров сообщил, что Георги восстановился от травмы, однако выразил мнение, что он вряд ли сыграет с «Ростовом» в матче 23-го тура РФПЛ, который пройдёт 15 апреля.

В текущем сезоне РФПЛ Миланов принял участие в 16 матчах, забил два гола и отдал голевую передачу.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!