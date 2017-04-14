Миланов после травмы приступил к тренировкам в преддверии игры ЦСКА с «Ростовом»
В пятницу, 14 апреля, полузащитник ЦСКА Георги Миланов провёл первую тренировку после травмы. Об этом болгарский футболист сообщил в своём «инстаграме».
Миланов получил повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава в конце марта в расположении сборной Болгарии. Ранее агент игрока Мирчо Димитров сообщил, что Георги восстановился от травмы, однако выразил мнение, что он вряд ли сыграет с «Ростовом» в матче 23-го тура РФПЛ, который пройдёт 15 апреля.
В текущем сезоне РФПЛ Миланов принял участие в 16 матчах, забил два гола и отдал голевую передачу.
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