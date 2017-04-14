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14 апреля 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Жоао Рохас может присоединиться к ФК «Рубин» в летнее трансферное окно

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Полузащитник сборной Эквадора и мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» Жоао Рохас может присоединиться к казанскому «Рубину» в летнее трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к футболисту.

27-летний полузащитник выступает за основную сборную Эквадора с 2008 года, и за это время провел 33 игры, отметившись двумя голами. В составе «Крус Асуль» Рохас с 2013 года провел 115 игр и забил 20 мячей.

«Рохас в летнее трансферное окно может присоединиться к “Рубину”, сейчас начались переговоры между представителями игрока и клубом», — сообщил источник.

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