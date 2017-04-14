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14 апреля 2017, 16:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» и «Уфа» разошлись миром в 23-м туре молодежного первенства России

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на своем поле разошлись миром с «Уфой» в матче 23-го тура молодежного первенства России.

Встреча, прошедшая в Перми в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе «Амкара» голы на свой счет записали Давид Хурцидзе (1-я минута) и Ринат Гусейнов (90-я). У гостей отличились Радмир Зарипов (45-я) и Артем Шитов (85-я).

Матч основных составов команд состоится в Перми в субботу.

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