«Амкар» и «Уфа» разошлись миром в 23-м туре молодежного первенства России
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на своем поле разошлись миром с «Уфой» в матче 23-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в Перми в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе «Амкара» голы на свой счет записали Давид Хурцидзе (1-я минута) и Ринат Гусейнов (90-я). У гостей отличились Радмир Зарипов (45-я) и Артем Шитов (85-я).
Матч основных составов команд состоится в Перми в субботу.
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