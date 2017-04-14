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14 апреля 2017, 17:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Данни

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Нынешнее соглашение Данни с «Зенитом» истекает летом текущего года. 33-летний португалец является капитаном команды.

«Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в “Зените” еще как минимум на год», — сказал источник.

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. Португалец провел в составе команды в различных турнирах 245 матчей и забил 66 мячей.

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