Источник: «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Данни
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Нынешнее соглашение Данни с «Зенитом» истекает летом текущего года. 33-летний португалец является капитаном команды.
«Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в “Зените” еще как минимум на год», — сказал источник.
Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. Португалец провел в составе команды в различных турнирах 245 матчей и забил 66 мячей.
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