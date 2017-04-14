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14 апреля 2017, 15:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Ростов» в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд.

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Тимур Жамалетдинов (на 21-й минуте) и Тимур Пухов (45).

Основные команды ЦСКА и «Ростова» сыграют друг с другом в рамках 23-го тура чемпионата России 15 апреля. Встреча пройдет в Москве и начнется в 14:30 по московскому времени.

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