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14 апреля 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке, если таковое последует после матча чемпионата России с московским «Спартаком».

«Спартак» в воскресенье примет в Москве «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Красно-белые» лидируют в турнирной таблице, отставание команды из Санкт-Петербурга составляет 8 очков.

«Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со “Спартаком”, про остальное — потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно», — сказал Луческу журналистам.

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