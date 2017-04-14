Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке

«Спартак» в воскресенье примет в Москве «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Красно-белые» лидируют в турнирной таблице, отставание команды из Санкт-Петербурга составляет 8 очков.

«Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со “Спартаком”, про остальное — потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно», — сказал Луческу журналистам.