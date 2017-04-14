Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке, если таковое последует после матча чемпионата России с московским «Спартаком».
«Спартак» в воскресенье примет в Москве «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Красно-белые» лидируют в турнирной таблице, отставание команды из
«Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со “Спартаком”, про остальное — потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно», — сказал Луческу журналистам.
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