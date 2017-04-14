Дзюба: Журналисты и СМИ болеют за «Спартак», все хотят их чемпионства

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«Зенит» встретится в гостях со «Спартаком» в матче 23-го тура чемпионата России 16 апреля. Отставание «Зенита» от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» составляет 8 очков.

«С судейством не должно быть проблем. Назначили (Александра) Егорова, у него хорошее резюме. Понятно, что журналисты, СМИ болеют за “Спартак”, все хотят их чемпионства, поэтому фон у судейства понятный. Такого благоприятного судейства у “Спартака” никогда не было. Они всегда додавливают в конце, в том числе за счет этого, но на первом месте должен быть футбол», — сказал Дзюба журналистам.

Форвард «Зенита» отметил, что «сине-бело-голубым» необходима победа в Москве. «Для нас это последний шанс догнать “Спартак”, скорее бы уже этот матч начался. Для меня такие матчи всегда принципиальные», — сказал Дзюба.