Луческу: Возможная победа «Зенита» над «Спартаком» повернет ЧР «в другое русло»

«Спартак» в воскресенье примет в Москве «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Красно-белые» лидируют в турнирной таблице, отставание команды из Санкт-Петербурга составляет 8 очков.

«Это очень важная игра. Кто будет ментально сильнее выглядеть в этот день, какая команда покажет больший характер, та и будет владеть преимуществом. Никаких алиби быть не может в этой игре. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится, то будет очень сложно. Не думаю, что в таких играх кто-то будет думать о ничьей. Обороняясь или атакуя, обе команды будут думать о победе», — сказал Луческу журналистам.