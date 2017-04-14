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14 апреля 2017, 13:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Луческу: Возможная победа «Зенита» над «Спартаком» повернет ЧР «в другое русло»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что возможная победа футбольного клуба из Санкт-Петербурга над московским «Спартаком» повернет ход чемпионата России «в другое русло».

«Спартак» в воскресенье примет в Москве «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Красно-белые» лидируют в турнирной таблице, отставание команды из Санкт-Петербурга составляет 8 очков.

«Это очень важная игра. Кто будет ментально сильнее выглядеть в этот день, какая команда покажет больший характер, та и будет владеть преимуществом. Никаких алиби быть не может в этой игре. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится, то будет очень сложно. Не думаю, что в таких играх кто-то будет думать о ничьей. Обороняясь или атакуя, обе команды будут думать о победе», — сказал Луческу журналистам.

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