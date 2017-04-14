СМИ: ЦСКА проявляет интерес к футболисту сборной Нигерии и «Аустрии» Кайоде
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА претендует на нападающего сборной Нигерии по футболу и австрийской «Аустрии» Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает портал Owngoalnigeria.
«Кайоде — основная летняя трансферная цель для ЦСКА», — сказал источник, близкий к 23-летнему игроку.
В составе «Аустрии» он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард забил за клуб 10 мячей в 26 играх национального чемпионата. Также на его счету пять мячей в 12 играх Лиги Европы и два мяча в трех встречах Кубка страны.
За сборную Нигерию Кайоде дебютировал 23 марта 2017 года в недоигранном
По предварительным данным, стоимость игрока составляет €2 млн.
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