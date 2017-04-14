СМИ: ЦСКА проявляет интерес к футболисту сборной Нигерии и «Аустрии» Кайоде

«Кайоде — основная летняя трансферная цель для ЦСКА», — сказал источник, близкий к 23-летнему игроку.

В составе «Аустрии» он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард забил за клуб 10 мячей в 26 играх национального чемпионата. Также на его счету пять мячей в 12 играх Лиги Европы и два мяча в трех встречах Кубка страны.

За сборную Нигерию Кайоде дебютировал 23 марта 2017 года в недоигранном из-за беспорядков товарищеском матче против «Сенегала» (1:1). На 76-й минуте он заменил бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусу.

По предварительным данным, стоимость игрока составляет €2 млн.