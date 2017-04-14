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14 апреля 2017, 9:28 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

Александру Глебу предлагают продолжить карьеру в Индии

Действующий контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.

У полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба есть вариант продолжения карьеры в Индии, сообщает by.tribuna.com.

«Звали в Китай, звали в Корею. Его много куда зовут, он известный футболист с хорошим именем. На данный момент есть предложение из Индии», — рассказал агент футболиста Евгений Гайдук.

Действующий контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.
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