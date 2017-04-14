Раздвоение личности. Как Каррера использует универсальность Промеса

По его словам, это не первый правоногий футболист, перебирающийся с правого края на левый. По конец тренер добавил: «Главное, чтобы он поверил в свою универсальность».



Можно сказать, что это не просто цитата, а кредо большинства игроков атаки красно-белых. Один Роман Зобнин попробовал себя на пяти позициях. Лидер же команды, Квинси Промес, является опорой атаки во всех игровых моделях и сочетаниях футболистов. В зависимости от перестановок меняется и его роль.



В прошлом году в одном из послематчевых разборов российские эксперты подчеркнули самобытность Промеса. А конкретно главным его преимуществом назвали не столько способность занять любую позицию в атаке, сколько одинаковую полезность и в позиционном наступлении, и в контратаках. Тогда «Спартак» был гораздо хаотичнее, чем сейчас. Рациональный итальянский подход позволил Квинси стать ключевой фигурой в перестроении команды. Можно сказать, Каррера и Промес нашли друг друга.



Последний матч красно-белых наглядно показал способность голландца перестраиваться. Каррера по ходу игры был вынужден поменять игровую модель команды. До радикальных перемен в нападении Промес играл модную роль «ложного вингера». Задача такого амплуа — смещаться в центр и обострять игру, задействуя нападающих, в атакующей трети, продвигать мяч по флангу в средней и оборонительной. Аналог Филиппа Лама в «Баварии» Хосепа Гвардиолы, только в полузащите. Результат убедительный: 6 обостряющих передач. Убедительно даже для лидера, создающего в среднем 3,1 опасных момента за игру. Почти в два раза больше обычного.



После замен нападающих на оттянутого форварда и плеймейкера голландец уступил роль «дирижёра» Ивелину Попову, а сам занял позицию чистого форварда. Роль кардинально иная: проводить контратаки, играть на опережение. И именно так был забит третий гол, где Промес непосредственно поучаствовал: забежал за спины защитникам и аккуратно отдал на партнёра по амплуа Лоренсо Мельгарехо.

Промес получает мяч и ждёт, пока Луис Адриано выбежит на оперативный простор. Бразильца закрывают защитники, поэтому следующее действие — перевод на противоположный фланг.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/UfaFc">@UfaFc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 22-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#УфаСпартак</a> 1:2 85' Иван Обляков <a href="https://t.co/bKQnDev9oj">pic.twitter.com/bKQnDev9oj</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/851054079417733121">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Денис Глушаков отдаёт длинный пас на нападающего. Промес забегает за спины защитникам и отдаёт Мельгарехо.



При кадровых проблемах с форвардами Квинси играл и на острие. Есть ещё один матч, подробно отражающий универсальность голландца. Это последняя игра «Спартака» прошлого года, с «Рубином». Сначала выход на острие и гол в стиле центрфорварда, а потом — смещение на фланг и развитие опасной атаки. Но именно эта атака привела ко второй жёлтой и удалению.



Эти два матча лучше всего отражают универсальность голландца. В весенних играх Каррера постоянно использует перестановки. Если раньше тренер подстраивался под соперника в основном до выхода на поле, то теперь он может поменять игровую модель по ходу игры. После матча с «Анжи» тренер красно-белых подтвердил, что выпустил Маурисио и поменял позицию Зобнину для перестановки во время матча. Самое главное, что это приносит результат.

В первом весеннем матче против «Краснодара» после выхода Луиса Адриано итальянец сместил Промеса с фланга в центр на роль «ложного вингера». Результативным действием игрок не отметился, но создал несколько голевых моментов. Аналогично было с «Оренбургом». Только тогда получилось и отобрать мяч в центре поля, и создать голевую атаку, и завершить. Свободное перемещение позволило найти свободную зону и пробить оттуда. А у команды получилось дожать дерзкого середняка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 21-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#СпартакОренбург</a> 3:2 90+5' Куинси Промес <a href="https://t.co/U3WOCYzS2e">pic.twitter.com/U3WOCYzS2e</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/848968504250433536">3 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>