Развязка будет драматичной. Колонка Малафеева

Ожиданий перед матчем много. С одной стороны, это всегда вещь в себе. С другой — турнирная ситуация накануне игры особая: красно-белые рвутся к золоту, петербуржцы пытаются их догнать.

Лично у меня «Спартак» оставляет неоднозначное впечатление — хоть и идет первым. Я бы не сказал, что по игре он выглядит на порядок солиднее «Зенита». Во многих матчах вырывает очки в концовках, на жилах. Но результата, надо признать, при этом добивается. Пусть и ценой дополнительных усилий. Это говорит еще и о том, «Спартак» хорошо готов физически и хорошо мотивирован.

«Зенит», в свою очередь, грешит нестабильностью. Более того, не всегда видна общая концепция командой игры. Взять последний матч с «Анжи». Он не только по счету, но и по игре смотрелся ничейным. И то, что «Зенит» не смог выиграть, да еще и на своем поле, прощаясь с «Петровским», конечно, вызывает у болельщиков вопросы. Я не исключаю, что ребята в этой ситуации просто перегорели. Очень хотели показать что-то сверх ожидаемого, но не получилось даже просто выиграть.

А после матча очень многие заговорили об открытом конфликте между Мирчей Луческу и Олегом Шатовым. Оба не промолчали и высказали свою точку зрения. Действительно ли это конфликт? Все видят, что нет результата. Первый, кого в этом начинают обвинять, всегда тренер. Футболист, в свою очередь, когда играет далеко не всегда, находится в стрессовом состоянии. Ему очень хочется помочь команде, но не удается. В такой ситуации подобные вещи между тренером и футболистом происходят не редко. Просто обычно они остаются вне информационного пространства. А тут — накипело. Но это происходит оттого, что все хотят бороться за золото, а не за второе место. А результата, как я уже сказал, пока нет.

Но Луческу — опытный тренер. Кстати, его обещание, что после «Анжи» мы увидим другой «Зенит», теперь приобретает особый смысл. Все понимают, насколько принципиален для петербуржцев матч со «Спартаком». От болельщиков до руководства клуба. Не скажу, что если «Зенит» выиграет, то все остальное можно будет списать и простить, включая отсутствие золота. Однако успех в Москве все же позволит взглянуть на концовку чемпионата несколько иными глазами. Тем более в случае победы «Зенит» вернется в золотую гонку. Интрига возобновится — пусть и не в той мере, как многим бы хотелось.

Чтобы этого не допустить, «Спартак», думаю, не станет рисковать. Там прекрасно понимают: ничья с учетом турнирной ситуации — хороший результат. Даже несмотря на то, что «Спартак» играет дома.

«Зениту» же надо побеждать, поэтому он в гостях постарается доминировать.

Если говорить об игроках, то центральной фигурой выглядит Артем Дзюба. Он уже бывал в этой шкуре и готов к тому, что болельщики красно-белых вряд ли поблагодарят его аплодисментами за годы, проведенные в «Спартаке». Артема это, наверняка, мобилизует. Думаю, на свист он ответит в чисто футбольной манере.

Понятно, многие хотят увидеть зрелищную игру с большим количеством мячей. Мне же кажется, что все будет плясать вокруг результата 1:1. Особое внимание следует уделить концовке. «Зенит» ничья не устраивает, и в случае чего он станет раскрываться. «Спартак», в свою очередь, в этом сезоне имеет свойство вырывать победы на последних секундах. Так что развязка может оказаться полной драматизма.

В том числе и для конкретных людей — например, Луческу. Не нам решать, стоит или не стоит увольнять тренера. Но все мы прекрасно знаем, что бывает, если нет результата. Тем более перед сезоном ожидания руководства клуба и болельщиков с приходом Луческу были высокими. А тут — вылет из Кубка России, Лиги Европы, не самая яркая игра в чемпионате. В общем, вопрос относительно будущего главного тренера в конце сезона, видимо, в любом случае может возникнуть.

Но какой вид после 30-го тура будет иметь первая тройка? Это ведь тоже важно. Если в воскресенье «Спартак» выиграет у «Зенита», борьба за чемпионство уходит в сторону, а петербуржцы и ЦСКА посвятят концовку битве за второе место. Но я все же надеюсь, что напряжение в золотой гонке сохранится вплоть до последнего дня чемпионата.