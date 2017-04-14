Роман Зобнин: Ничья с «Зенитом» нас не устроит!

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С Романом Зобниным, с каждым месяцем играющим в «Спартаке» все более заметную роль, я хотел поговорить еще после матча с «Оренбургом». Тогда 23-летний полузащитник не только забил два своих первых мяча за красно-белых, но и на пятой добавленной минуте организовал атаку, увенчавшуюся победным голом Промеса. Однако скромный и воспитанный (в чем я убедился еще на январском сборе в Абу-Даби) уроженец Иркутска ответил: «Не хочу много внимания, так как мне еще работать и работать». Но обещание пообщаться через полторы недели Роман все же тогда мне дал. И оказался человеком слова.

РОДИТЕЛИ С ЖЕНОЙ НА «ЗЕНИТ» ПОЙДУТ. А СЫНУ ЕЩЕ РАНОВАТО

— Сколько знакомых за последние дни попросили у вас билеты на матч с «Зенитом»? — спрашиваю Зобнина.

— Очень много. К сожалению, билетов вообще не осталось.

— А сколько вообще клуб дает билетов игрокам?

— Два абонемента, а остальные нужно заказывать. На игру пойдут мои близкие — папа, мама, жена. Еще несколько друзей. Всего человек семь-восемь. Но больше взять уже не удалось.

— Ваш 11-месячный сын Роберт не дебютирует в качестве стадионного болельщика?

— Нет. Думаю, еще рано. Чуть-чуть попозже (улыбается).

— Чувствуете ажиотаж, который выходит далеко за обычные рамки?

— Конечно. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем — все больше и больше.

— Победа над «Зенитом» отдалит вас от соперника на 11 очков и тогда уж наверняка выключит его из чемпионской гонки. Но ничья стратегически тоже хороша. Не будете ли играть с мыслью, что в дележке очков ничего плохого нет?

— Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник — «Зенит». Мы должны его победить. А дальше — посмотрим.

— Не стоит ли болельщикам волноваться за ваше плечо? Вы неудачно упали, забив второй мяч «Оренбургу», и все видели, что в матче с «Уфой» усугубили травму.

— Сейчас все хорошо. Я готов играть. Плечо уже не болит.

— По телекартинке из Уфы было видно, что во втором тайме вы играли с болью. Это и помешало вам выпрыгнуть так, чтобы помешать Облякову забить гол?

— Боль была, но она тут ни при чем. Это моя тактическая ошибка.

ЕГОРОВ — МОЛОДЕЦ, ЧТО СБРОСИЛ 15 КГ

— Зато после вашего удара в том же матче «Спартак» получил право на первый в сезоне пенальти. Вы поверили своим глазам, когда Лапочкин указал на точку?

— Наконец-то! (Смеется.) Рука была. Не знаю, как эпизод трактуется по судейским рекомендациям, — это у людей этой профессии лучше спросить, — но, наверное, пенальти был. В целом арбитр отсудил хорошо. А ошибки у всех бывают. Мы же люди.

— Нервничали, когда Промес подходил к точке? Все-таки против него был Беленов, российский король по взятию 11-метровых.

— Нет. Мы вели 1:0, у нас было достаточно моментов, и мы знали, что забьем. А такой исполнитель, как Квинси, должен был забивать пенальти на сто процентов.

— Обсуждали с партнерами, почему в этом сезоне у «Спартака» такая ситуация с пенальти? Не было ощущения, что судьи команду «поддушивают»?

— Не было. Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное. Например, судья должен был назначать на мне пенальти и в первой игре с «Уфой» («Спартак» проиграл — 0:1. — Прим. И. Р.). Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу «Спартака», иногда — наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру.

— Насколько для вас с партнерами принципиально, что на «Петровском» в первом круге был большой скандал вокруг судейства Сергея Иванова? Хотите ли вы в воскресенье ответить «Зениту» в том числе и за то, что случилось в начале октября?

— Нет, мы тот матч уже забыли. Просто хотим победить. Играем с преследователем, боремся за чемпионство — какая тут еще может быть дополнительная мотивация?

Цитата 3-е место среди российских футболистов по оценкам «СЭ» занимает после 22 туров Роман Зобнин со средним баллом 6,13. Лучшим на данный момент является краснодарец Федор Смолов — 6,20, вторым еще один спартаковец Денис Глушаков — 6,14.

— Каррера не говорил вам, почему никогда не комментирует судейство?

— Нет.

— Его коллега из «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что жаловаться на судей — удел слабых и тренер, делая это, дает игрокам повод подумать, что это не сама команда виновата в неудаче. Вы с ним согласны?

— Да. Сначала нужно спрашивать с себя — что ты сделал не так.

— Как относитесь к тому, что Мирча Луческу о судьях говорит беспрерывно, причем большей частью о московских?

— В команде мы к этому никак не относимся. Пусть жалуется. Его мнение — пусть и говорит. На нас это никак не действует.

— Капитан «Спартака» Денис Глушаков с энтузиазмом отнесся к предложению назначить на матч с «Зенитом» иностранного судью. А как бы вы на это посмотрели?

— Если честно, мне было без разницы, кто нас будет судить. Главное, чтобы судья был квалифицированный, не из второй лиги подъехал. А судит либо РФПЛ, либо зарубежные чемпионаты.

— У игроков вызывает уважение, что Александр Егоров, назначенный в итоге на эту встречу, за зиму сбросил 15 килограммов?

— Конечно! И у футболистов бывают проблемы с весом, поэтому мы прекрасно понимаем, как тяжело его сбрасывать. Молодец!

ПРОБЛЕМЫ «ЗЕНИТА» НАС НЕ КАСАЮТСЯ

— За исключением 0:1 от «Уфы», «Спартак» дома выиграл десять матчей из десяти. С чем вы это связываете?

— С болельщиками, которые нас гонят вперед. Они у «Спартака» — лучшие! Та энергия, которую они дают, помогает нам забивать в концовках и вообще выигрывать. Причем не только на домашних матчах. И в Краснодаре, и в Уфе, и в Казани благодаря им мы чувствовали себя как дома. А наша посещаемость на «Открытие Арене» (более 30 тысяч зрителей за матч. — Прим. И. Р.) не сравнима ни с кем из соперников по чемпионату России. Не сомневаюсь, что и в игре с «Зенитом» они нас великолепно поддержат.

— Матч с «Зенитом» намного более статусный, чем с «Уфой» и «Оренбургом». Но многие считают, что именно «свои» очки в матче с середняками и аутсайдерами — ключ к чемпионству. Согласны с этим?

Цитата Мы с уважением относимся к “Зениту”. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

— Да. За игру с каждым соперником дают три очка, будь то «Зенит» или любая команда из нижней половины таблицы. На всех нужно настраиваться одинаково. И то, что нам это удается, — заслуга Массимо Карреры и всего штаба.

— В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Мирчи Луческу с Олегом Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

— Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

— Перед матчем обменяетесь какой-нибудь шуткой с Артемом Дзюбой? Как у вас сложились отношения в сборной?

— Мы товарищи по национальной команде. Не скажу, что мы какие-то друзья.

— Как его остановить? Дзюба забивал в каждом из трех матчей, которые провел против команды, в которой вырос.

— Думаю, защитники знают, как против него действовать!

Цитата 1.68 коэффициент Winline на то, что «Спартак» откроет счет в воскресном матче с «Зенитом».

— Вы будете играть с «Динамо» в следующем сезоне с такой же принципиальностью, как он против «Спартака»?

— Я буду играть против «Динамо» так же, как и против всех остальных. Заряженным на сто процентов и с желанием победить.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые говорят: мол, «Спартак» лидирует только потому, что у его соперников в этом году большие проблемы?

— Опять же, нас не касается, у кого какие проблемы. Мы смотрим только на себя. Мы идем на первом месте. Все игроки, все тренеры, весь персонал хотят побеждать в каждом матче — и делать это не поодиночке, а вместе. Поэтому и лидируем.

— Но при этом, забив весной больше всех, довольно много пропускаете — шесть голов в пяти матчах. С чем связываете проблемы в обороне?

— Если откровенно, осенью нам где-то везло. Не раз при счете 1:0 соперники нас поддавливали, у них были опасные моменты, но они ими не пользовались. Сейчас ситуация другая. И нам, наверное, нужно больше работать над обороной. Есть и позиционные ошибки, и расслабление после 2:0, как с «Оренбургом».

— Вы достаточно близки с Ильей Кутеповым, на которого в последнее время обрушилось много критики. На ваш взгляд, она несправедлива?

— В какой-то мере любая критика справедлива. Есть, конечно, и ошибки, причем у всех, в том числе у меня. Нужно пытаться их исправлять. А к критике нужно относиться спокойно, не переживать и не обижаться. Пусть критикуют. Все люди, все ошибаются. Меня в том же «Динамо» меняли на 16-й минуте со «Спартаком», удаляли с «Наполи». Это все было. Надо просто работать, делать то, что от тебя требует тренер. И все будет хорошо.

— А от Карреры вы получали по полной программе?

— Пока такого не было.

НЕ ЗНАЮ, В КУРСЕ ЛИ КАРРЕРА, ЧТО ГОЛЫ «ОРЕНБУРГУ» СТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ В «СПАРТАКЕ» ПЕРВЫМИ

— Вернемся на 95-ю минуту матча с «Оренбургом». Признайтесь, когда вы чуть-чуть отпустили от себя мяч, на мгновение мелькнула мысль: «Это все»?

— Да, мелькнула мысль, что я его потерял. Но хорошо, что поставил ногу. И что мяч так отскочил к Андрею Ещенко. Если честно, в этом была доля везения.

— А почему отпустили?

— На самом деле сил уже не было на концовку. Давили, выжимая из себя последнее. И болельщики нас вперед несли. Думаю, были бы силенки — не отпустил бы.

— Какая победа из тех, что «Спартак» одержал в добавленное время, — над «Амкаром» или «Оренбургом» вызвала у вас больше эмоций?

— В моем случае, наверное, над «Оренбургом». Все-таки я забил, и хотелось, чтобы в такой день команда победила. Иначе голы не доставили бы такой радости.

— Понятно, что голы в ваши основные функции не входят и никто за их отсутствие вас не упрекал. Но какой-то психологический груз первый мяч все-таки сбросил?

— Нет. Не было никакого психологического груза. Не было бы ничего страшного, если бы я не забил, но команда выиграла. Для меня лично важнее всего победы. И если я приношу пользу отборами или самоотдачей, — значит, так тому и быть. Лично для меня не важно, кто голы забивает.

— Тем не менее этот дубль заставил многих сделать вывод: из рабочей лошадки вы превращаетесь в солиста. И на вас теперь будут надеяться и в этом отношении.

— Когда любой футболист поднимает планку, от него в следующий раз требуют уже больше. Я это понимаю. После «Оренбурга», забив два гола, стараюсь держать эту планку. И понимаю, что мне ни в коем случае нельзя расслабляться.

— Каррера персонально поздравил вас с первыми голами за «Спартак»?

— Не знаю, в курсе ли он, что они у меня первые (смеется). Но подошел, поздравил, сказал: «Молодец».

— Оба мяча вы забили головой. При этом в январе вы говорили мне, что над игрой на «втором этаже» вам нужно еще очень много работать.

— В этих двух голах большую роль сыграла игра на опережение. Там нужно было просто подставить голову. Но на сборах я старался работать над игрой наверху — как и все футболисты над своими слабыми сторонами. Есть тренеры, которые могут подсказать упражнения, но и у тебя самого должна быть голова на плечах, и ты должен понимать, что тебе нужно. Ты не должен бояться что-то спросить, что-то у кого-то подсмотреть. Для меня в этом плане нет проблем.

— У Зе Луиша уж точно есть что по этой части подсмотреть.

— У него — в первую очередь!

— Но в матче с «Зенитом» вам, возможно, придется сыграть и без него, и без Луиза Адриану. Команда к такому повороту готова?

— Должна быть готова. Независимо от того, кто выходит и кто травмирован. У нас очень сильный состав, и даже если кто-то не сможет сыграть, есть люди, которые способны их заменить.

— Но вы надеетесь, что хотя бы один из двух больших форвардов появится против «Зенита»?

— Надеюсь.

— Их травмы задней поверхности бедра — не от искусственного покрытия в Уфе?

— Может, да, может, нет. Честно, даже не знаю, задняя поверхность у них или какая-то другая травма. Поле было жестковатое, непривычное. Но мы в любых условиях и при любой погоде должны побеждать. Не может быть никаких отговорок и «отмазок».

ОСНОВНЫМ ИГРОКОМ СБОРНОЙ СЕБЯ НЕ ЧУВСТВУЮ

— С «Уфой» вы впервые за длительное время вышли играть с тремя центральными защитниками. С чем был связан выбор такой схемы?

— «Уфу», как и других соперников, мы прекрасно разобрали, знали, как она атакует, обороняется и контратакует. И тренерский штаб пришел к выводу, что против ее футбола лучше всего сыграть именно так. Вообще, для нас нет никакой проблемы поменять схему под того или иного соперника. У нас достаточно квалифицированные футболисты, чтобы быстро и без потери качества сыграть по любой модели.

— Сильно ли меняются функции, когда действуешь по всей правой бровке по схеме с тремя центральными по сравнению с ролью крайнего полузащитника при четырех?

— Да, я старался больше обращать внимание на оборону, строже играть сзади — и только потом уже думать об атаке. И считаю, что это правильно. Впереди у нас вышли достаточно сильные футболисты. Нам нужно было сыграть на ноль, поскольку мы были уверены, что забьем.

— Вас устроит, если и в следующем сезоне вас в каждом матче будут перебрасывать с одной позиции на другую, третью, четвертую?

— Ничего страшного, главное — играть. И играть хорошо. Справа, в центре, слева — без разницы. Абсолютно спокойно к этому отношусь.

— Хватает ли сил на 90 минут? Чувствуете ли, что работа на сборах дает плоды?

— Да. Понятно, что последние 5−10 минут нужно было выжимать из себя максимум, но это было связано еще и с тем, что перед тем в двух матчах за сборную я сыграл по 90 минут. В концовках бывает такое, что не остается силенок, но нужно включать внутренние резервы.

— Кстати, после шести матчей кряду за сборную по 90 минут чувствуете себя в ней основным футболистом?

— Не чувствую. Если буду хорошо играть в «Спартаке», то и в сборной все будет в порядке.

— Было ли на зимних сборах Карреры что-то такое, с чем вы прежде никогда не сталкивались?

— Мы больше, чем у других тренеров, бегали, работали без мяча, проводили тактических занятий, меньше играли товарищеских матчей. Больше закрылись в плане тренировок от журналистов.

НОВИЧКИ «ПРОСТАВИЛИСЬ» ЕЩЕ НА СБОРАХ

— «Разбор полетов» после «Оренбурга» Каррера команде устроил — за то, как вы за две минуты разбазарили преимущество в два мяча?

— Конечно, он сказал, что в футболе нельзя расслабляться ни на секунду, из-за этого можно потерять важнейшие очки. Мы и сами это понимаем. Но, видимо, нам нужно работать над этим компонентом, если мы такое себе позволяем.

— Тот разговор был жестким?

— Нет. Он видел, что сами футболисты все прекрасно понимают. А вот до игры и в перерыве такое порой случается. Тренер хочет нас как-то завести, быть уверенным, что мы сыграем с огромной концентрацией и желанием. Он может или жестко сказать, или что-то сделать. И это нормально.

— Периодически возникают слухи, что Каррерой интересуются сильные итальянские клубы от «Ювентуса» до «Ромы». Вы его не спрашивали, правда ли это и точно ли он останется летом?

— Нет, в команде вообще нет этих разговоров. Мы сейчас нацелены только на одно — бороться за чемпионство. Думаю, и у него нет никаких мыслей о чем-то другом. В том числе и об этом.

— Согласитесь с тем, что главная сила этого «Спартака» — в единстве, командном характере? Самый ли это «атмосферный» коллектив в вашей карьере?

— Да. Моя карьера началась не так давно, но, пожалуй, лучшего понимания всеми до единого слова «команда», чем в этом сезоне, я не видел еще никогда. Это видно и на поле, и в раздевалке, и в быту. И это огромный фактор в наших победах.

— В весенней части чемпионата собирались вместе в неформальной обстановке? «Проставлялись» ли новички?

— Собирались и «проставлялись» (улыбается). Иногда — с тренерами, иногда — без. Новички — еще во время сборов, а после матчей встречались раза два-три.

ЕСЛИ ЗАБЬЮ В ВОРОТА «ДИНАМО» — ПРАЗДНОВАТЬ НЕ БУДУ

— Поздравили ли кого-то из динамовцев с досрочным выходом в премьер-лигу?

— Конечно. Очень рад за них.

— С кем созванивались — с вашим другом Григорием Морозовым?

— Ему пока не успел. С Егором Данилкиным, людьми из клубного персонала и руководства. Там достаточно много людей, которых знаю. Не сомневался, что выйдут. Это команда с составом уровня премьер-лиги. Для меня это совсем неудивительно.

— Будете ли праздновать гол, если забьете им в следующем сезоне?

— Нет.

— Наступает важнейший отрезок: «Спартаку» предстоят четыре встречи подряд с «Зенитом», «Ростовом» в гостях, лидером весны «Уралом» и ЦСКА. Можно ли сказать, что после него, к майским праздникам, многое со статусом красно-белых уже будет ясно?

— Думаю, да. После игры с ЦСКА уже можно будет посмотреть, каким у нас к тому времени будет отрыв. А «Урал» — молодцы. Вообще, с любым соперником сейчас сложно. Все настраиваются на «Спартак», вы сами видели, как играл с нами тот же «Оренбург». Даже с тем же Томском нам тяжело будет играть.

— Слухи, что соперники якобы «подвозят» дополнительные премиальные вашим конкурентам, в команде обсуждаются?

— Нам это неинтересно, мы это не обсуждаем. Выходим с каждым соперником и бьемся. Против нас никто не выходит спустя рукава. Почему-то (улыбается).

— Боккетти сказал, что в случае чемпионства готов будет пешком пойти в Италию. А на что сподобитесь вы?

— Что нужно будет сделать ради чемпионства, то и сделаю! Но что именно, давайте сейчас не будем обсуждать. Сейчас надо все делать для этого на поле.

— Уже ловите себя на мысли о том, как будете стоять на нем под гимн Лиги чемпионов?

— Играть в Лиге чемпионов, чувствовать эту атмосферу — моя мечта.

— На что «Спартак» в его нынешнем виде может в ней рассчитывать?

— Трудно так, с чистого листа, сказать. Если попадем в Лигу чемпионов, наверное, нужны будут какие-то усиления.

— За кого болеете из оставшихся в ней клубов?

— Ни за кого. Просто смотрю футбол и наслаждаюсь этим космическим уровнем.

— С кем-то хотите в Лиге чемпионов обменяться футболками?

— В любой сильной команде — с половиной футболистов! (улыбается)

— Кстати, с кумиром детства, Тьерри Анри, сейчас работающим вторым тренером сборной Бельгии, в Сочи пообщались?

— Нет, к сожалению, даже его не видел. Не до него было тогда.

— То, что отыгрались у Бельгии, даст вам заряд и оптимизм, какого бы не было в случае второго домашнего поражения сборной подряд?

— Конечно, ничья — лучше, чем поражения. Всегда приятно сыграть вничью с одной из лучших команд мира. И это придает дополнительную мотивацию.

— Какими словами с вами попрощался Черчесов?

— Пожелал удачи и закончить чемпионат без травм. А потом встретимся.

— Понимаете, насколько сложнее будет «Спартаку» в следующем сезоне — и с еврокубками, и с усталостью половины команды после Кубка конфедераций и, по сути, отсутствия отпуска?

— Даже не думал пока об этом. Сейчас все мысли — только о нынешнем чемпионате России. Мы все думаем только о нем. И конкретно об игре с «Зенитом».