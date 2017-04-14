Константин Сарсания: Луческу не уволят, даже если «Зенит» проиграет «Спартаку»

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НЕПРАВИЛЬНО, ЧТО ШАТОВ ТАК ГОВОРИТ

— Что не так с «Зенитом»? Понятно, что надо быть внутри коллектива, но мы говорим о том, что видно со стороны.

— На мой взгляд, команда не в оптимальном физическом состоянии. «Зенит» — тяжелый. Это видно по игре с «Анжи» — махачкалинцы выглядели мобильнее и быстрее. Второе — не могу сказать, что все объединены вокруг одной цели. Есть лидеры — Дзюба, Данни. Но не просматривается страсть. Состав в принципе, новый, много новичков — Чернов, Цаллагов, Эрнани, Иванович… Нет автоматизма, отработанных взаимодействий. И с атмосферой не все ладно, если Шатов делает такие заявления.

— Вы на чьей стороне?

— Это неправильно со стороны игрока. Но если он так говорит, в команде много недовольных.

— То есть вы за тренера?

— Да. Не имеет права футболист произносить такое. Люди находятся в команде, как можно обсуждать внутренние истории?

— А что он не так сказал?

— Провоцировал. Что значит: «Тренеру и без нас хорошо»? Не имеет права игрок говорить такое, тем более когда трудно и надо сплотиться.

— Кахор Муминов, агент Шатова, раскритиковал Луческу.

— Правильно — не Шатова же ему атаковать.

КТО В ПИТЕРЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА СЕЛЕКЦИЮ?

— Как оцените зимнюю селекцию «Зенита»?

— Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло «Газпром». Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов.

— Можете пояснить на конкретных примерах?

— Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани — исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. «Зенит» сильнее не стал. Наоборот, ослаб — потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство.

— Понимаете, как строится такая работа в нынешнем «Зените»?

— Нет. В том-то и проблема. Хочется задать вопрос — кто отвечает за селекцию в клубе?

— Кто, по вашей информации?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Даже не догадываюсь.

— Хотя бы один из пришедших зимой усилил «Зенит»?

— Есть сомнения.

— А Иванович?

— Опытный футболист, класс которого неоспорим. Но он долго не играл, сербу надо дать время. Иванович — то приобретение, которое хотя бы можно понять. Хотели взять опытного защитника, способного выйти на двух позициях, в центре и на краю. Но человек в возрасте, много пропустил….

— Понимаете, зачем нужен Молло?

— Хороший футболист. Быстрый, может обыграть, отдать пас. Но почему он не заинтересовал большие клубы? Менталитет такой: хочу бегу, хочу нет… Не любит защищаться, нестабилен. И минусы перевешивают, именно поэтому не задержался в европейских клубах.

— Можно ли предположить, что нескольких футболистов Луческу навязали?

— Можно. Но считаю, не должен тренер позволять, чтобы подобное происходило.

— Понимаете, почему справа выходят не Анюков или Смольников, а Цаллагов?

— Не понимаю. Может, физически лучше готов? Цаллагов добротный игрок для средней команды, а не для топ-клуба, такого как «Зенит».

— Лунев усилил «Зенит»?

— Ошибок не допустил. Молодой парень, на перспективу. Не скажу, что он сегодня сильнее Лодыгина. Но на перспективу — почему нет?

— Эрнани?

— Мне не нравится. Медленно работает с мячом, не вижу в нем качеств, которые выделяют футболиста из общего ряда. Не делает разницу.

— Эрнани и Витсель — небо и земля?

— Вообще несравнимо.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ЛУЧЕСКУ НУЖНО ВО ВСЕМ ОБВИНЯТЬ?

— Кто сейчас спортивный директор клуба?

— Наверное, его и нет. Поэтому и непонятно, кто сейчас отвечает за селекцию в целом и за трансферы в частности.

— А если отвечает Луческу?

— Если Луческу, то он вот так видит футбол. Понимаю логику приглашения Ивановича. Понимаю приход Лунева — вратарская позиция не самая лучшая, берется голкипер, который перспективен, хорошо зарекомендовал себя.

— На какой из кандидатур настаивал Луческу?

— Не знаю. Но если он их взял, значит, настаивал.

— Не факт.

— По идее не должны брать без согласия главного тренера.

— Кто должен ответить за то, что команда может не попасть второй год подряд в Лигу чемпионов?

— В принципе основную ответственность за результат несет главный тренер. А вообще ответственность также лежит на всех работниках клуба.

— В этой ситуации выгодно во всем обвинить Луческу?

— А почему сейчас его нужно в чем-то обвинять?

— Но «Зенит» плох, почти потерял шансы на титул.

— Но не все еще закончилось, команда может стать чемпионом. Теоретически это возможно.

— А практически?

— Если сейчас обыграют «Спартак», а тот затем начнет оступаться. Если затем питерцы без осечек пройдут оставшиеся игры, то вполне могут выиграть титул.

— То есть вы не согласны с тем, что «Зенит» уже должен искать тренера на новый сезон?

— Нет. Надо ждать конца этого. И потом уже исходить из результата и обстоятельств текущего сезона.

ЛУЧЕСКУ ДО КОНЦА СЕЗОНА ТРОГАТЬ НЕ СТАНУТ

— Одним из лучших выглядит Данни. Ему скоро 34 года, и он трижды рвал «кресты». Как португалец может быть одним из лидеров в такой команде?

— Это показатель уровня селекции. В клубе до сих пор двое футболистов, которых мы брали в нулевых, — Данни и Ломбертс. Они выиграли с клубом все титулы и до сих пор в строю. В сравнении с ними нынешние новички и близко не стоят. В последние годы в составе было не так много футболистов, которые заслужили трансфер в такой клуб, как «Зенит».

— Это кто же?

— Халк, Витсель, Хави Гарсия, Гарай, Кришито. Но в принципе не нужно много мозгов, чтобы купить их за такие деньги.

— А Жулиану?

— В первое время хорошо себя проявлял. А сейчас — потух.

— Если «Зенит» уступит «Спартаку», допускаете, что Луческу сразу уволят?

— Нет. Потому что еще ничего не закончилось — команда продолжает бороться за чемпионство и за Лигу чемпионов.

— В прошлом году вы говорили, что «Спартак» не лидер по составу. А вот посмотрите, как получилось.