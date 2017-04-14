Митришев: «Терек» очень рассчитывает попасть в Лигу Европы

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Грозненский «Терек» по итогам первой части сезона вплотную подобрался к зоне Лиги Европы. Клуб из Чеченской Республики всерьез рассматривается в качестве одного из претендентов на участие в еврокубках. Однако после зимней паузы команда неожиданно сбавила взятый темп: на протяжении пяти матчей подряд — с 17-го по 21-й тур включительно — «Тереку» вообще не удавалось побеждать. Неудачную серию подопечные Рашида Рахимова сумели прервать лишь в прошлые выходные в игре 22-го тура с тульским «Арсеналом» (3:1). Благодаря успеху в этом матче грозненцы сократили отставание от четвертого места всего на два очка и вернулись в гонку за еврокубки. Главным героем матча с тульской командой стал нападающий Магомед Митришев, оформивший дубль.

В эксклюзивном интервью «Известиям» 24-летний футболист рассказал о прервавшейся полосе неудач «Терека», главной задаче команды на оставшуюся часть сезона и желании попасть в сборную России.

— Расскажите о победном матче с тульским «Арсеналом».

— Команда выходила на игру с настроем взять три очка — мы понимали, что отступать уже некуда. Хорошо, что забили два быстрых гола. Прежде всего это удалось сделать за счет командных действий.

— С чем связана ваша результативность во второй части сезона?

— Голы всегда придают уверенности в себе. Когда забиваешь один, за ним обычно идет и второй. Тем не менее мне нужно еще больше работать над ударами и завершающими стадиями атак.

— В прошлом сезоне был этап, когда вам также удавалось часто забивать, но потом наступил спад. Задумывались, что нужно сделать, чтобы в нынешнем сезоне сохранить и развить прогресс?

— Надо просто исправлять допущенные ранее ошибки, больше работать над собой на тренировках. Иначе не будет прогресса. Постараюсь в нынешнем сезоне продолжить играть в том же духе.

— В матче с «Арсеналом» ваша команда играла в три центральных защитника и два нападающих. Почему было принято решение перейти на эту схему?

— Это — решение главного тренера. Такую же схему использует, к примеру, «Ростов», и мы все прекрасно видели, каких успехов они добивались. В то же время стоит отметить, что подобная схема не всегда позволяет добиться нужного результата — всё зависит от соперника.

— С чем связан не самый удачный старт «Терека» в весенней части сезона?

— В первом матче после отпуска мы должны были обыгрывать дома «Уфу». «Терек» контролировал ход встречи и имел достаточно моментов, чтобы выиграть. Обыграй мы «Уфу» — результаты дальнейших матчей, думаю, были бы лучше. Но это футбол, тут нет команд, которые побеждают всегда. Также отмечу, что уровень российского чемпионата с каждым годом растет. Сейчас любая команда премьер-лиги может обыграть любую другую.

— Победа над «Арсеналом» может стать переломным моментом?

— Уже чувствуется, что эта победа раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.

— В условиях столь жесткой конкуренции и плотности в верхней части турнирной таблицы реально бороться за место в Лиге Европы?

— Всё возможно. Еврокубки — наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить ее. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах.

— Следующий соперник «Терека» — аутсайдер РФПЛ «Оренбург». Какой настрой на предстоящий матч, не боитесь недооценить соперника?

— Мы едем в Оренбург только за победой. А о недооценке не может быть и речи. Несмотря на то что наш противник находится в самом конце турнирной таблицы, это очень крепкая и сыгранная команда.

— В прошлом сезоне вы говорили, что хотели бы выйти на уровень сборной России. За год удалось добиться прогресса, достаточного для приглашения в национальную команду?

— Если буду продолжать показывать такую же игру, как сейчас, попасть в сборную России будет куда больше шансов. Для начала нужно начать стабильно выступать на высоком уровне за клуб, а не так, чтобы «стрельнул» пару раз и пропал. Стабильность — один из главных показателей профессионального уровня футболиста.

— Зимой «Терек» пополнился игроком сборной России Магомедом Оздоевым. Он уже адаптировался в команде?