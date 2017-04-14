«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу
Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
16 апреля первая и третья команды чемпионата России по футболу встретятся в Москве. «Спартак» в центральном матче 23-го тура
На этой неделе в ряде СМИ стала появляться информация, что встреча со «Спартаком» может стать последней для главного тренера
По мнению чемпиона СССР 1962 года, легендарного игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, сейчас
— Сейчас «Спартак» играет хорошо, — заявил в беседе с «Известиями» Валерий Рейнгольд. — Конечно, есть много ошибок, особенно в обороне, но команда играет с настроением и азартом. «Спартак» радует не только своих болельщиков, но и нейтральных поклонников футбола. В последних двух матчах
При этом ветеран российского футбола отметил неважную игру «Зенита» нынешней весной, приведшую к конфликту главного тренера команды Мирчи Луческу с рядом игроков. После прошедшего в минувшие выходные домашнего матча с «Анжи» (1:1) потерявший место в основном составе полузащитник петербургской команды Олег Шатов в смешанной зоне сказал: «Тренеру и без нас хорошо». Позднее представитель игрока Кахор Муминов жестко раскритиковал румынского специалиста.
Известный советский футболист Борис Чухлов, игравший в «Зените» с 1979 по 1989 год, считает, что игровые и психологические проблемы
— Обе команды сейчас примерно равны по классу, — заявил «Известиям» эксперт. — Однако москвичи находятся на моральном подъеме — в последнее время им везет. Что касается «Зенита», то я не понимаю игру, которую сегодня показывает эта команда. Нет никакой остроты в нападении — такое ощущение, что Александр Кокорин и Артем Дзюба не способны на интересные индивидуальные действия, они не могут даже обыграть оппонента один в один. Тот же Дзюба стоит на чужой половине поля и просит закидывать мячи на него — ноль движения, ноль креатива. Сегодняшний футбол петербуржцев — словно из каменного века. Мне обидно видеть, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет своей жизни, показывает игру столь низкого качества.
По мнению Бориса Чухлова, фаворитом в предстоящем матче является «Спартак» — подопечные Карреры будут играть на своем поле при переполненных трибунах, которые погонят футболистов вперед. К тому же
Валерий Рейнгольд также ожидает зрелищного противостояния на «Открытие Арене» с обилием «жесткой, но корректной борьбы».
— Сложно назвать этот матч историческим, но ожидания от него все равно очень высокие. Сейчас дело будет даже не в этих трех очках, за которые бьются команды, а в престиже. Болельщики вправе ожидать красивого футбола от обеих команд, несмотря на все сложности, которые сегодня есть у «Зенита».
Матч 23-го тура чемпионата России между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter