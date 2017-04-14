«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу

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16 апреля первая и третья команды чемпионата России по футболу встретятся в Москве. «Спартак» в центральном матче 23-го тура премьер-лиги примет на своем поле петербургский «Зенит». Еще недавно клуб из Северной столицы считался основным конкурентом красно-белых в борьбе за чемпионство. Однако весенний игровой кризис и конфликты внутри коллектива привели подопечных Мирчи Луческу к отставанию от лидера на восемь очков. Более того, пока «Зенит» не может опередить ЦСКА в борьбе за второе место в Лиге чемпионов.

На этой неделе в ряде СМИ стала появляться информация, что встреча со «Спартаком» может стать последней для главного тренера сине-бело-голубых на своем посту. В случае поражения от одного из самых принципиальных соперников руководство клуба готово рассмотреть вариант досрочного расторжения трудовых отношений с румынским специалистом.

По мнению чемпиона СССР 1962 года, легендарного игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, сейчас красно-белые демонстрируют зрелищный футбол и заслуженно лидируют в РФПЛ. В последних двух матчах команда Массимо Карреры выиграла дома у «Оренбурга» (3:2) и на выезде у «Уфы» (3:1).

— Сейчас «Спартак» играет хорошо, — заявил в беседе с «Известиями» Валерий Рейнгольд. — Конечно, есть много ошибок, особенно в обороне, но команда играет с настроением и азартом. «Спартак» радует не только своих болельщиков, но и нейтральных поклонников футбола. В последних двух матчах красно-белые в сумме забили шесть мячей, и это дорогого стоит, так как зритель ходит смотреть на красивую атакующую игру и обилие голов, а не на перекатывание мяча поперек поля и назад. Больше всего проблем сейчас в центре обороны, где из всей тройки слабее всех выглядит Илья Кутепов. Он здорово начал сезон, но после зимнего перерыва сбавил — теряет позицию, допускает ошибки. Я считаю, Массимо Каррере следует серьезно с ним поработать.

При этом ветеран российского футбола отметил неважную игру «Зенита» нынешней весной, приведшую к конфликту главного тренера команды Мирчи Луческу с рядом игроков. После прошедшего в минувшие выходные домашнего матча с «Анжи» (1:1) потерявший место в основном составе полузащитник петербургской команды Олег Шатов в смешанной зоне сказал: «Тренеру и без нас хорошо». Позднее представитель игрока Кахор Муминов жестко раскритиковал румынского специалиста.

Цитата Валерий Рейнгольд Надо честно признать, «Зенит» играет неважно — что-то разладилось в игре команды. Состав не тот, что должен быть, — это мое личное мнение, но селекцию минувшей зимой клуб провалил. Сейчас ходит много разговоров о том, что позиции Мирчи Луческу в «Зените» серьезно пошатнулись, и думаю, что эти слухи появляются не на пустом месте. Очевидно, что ситуация внутри коллектива сейчас очень напряженная, и это, безусловно, оказывает влияние на игру команды.

Известный советский футболист Борис Чухлов, игравший в «Зените» с 1979 по 1989 год, считает, что игровые и психологические проблемы сине-бело-голубых возводят в ранг фаворита предстоящего матча «Спартак».

— Обе команды сейчас примерно равны по классу, — заявил «Известиям» эксперт. — Однако москвичи находятся на моральном подъеме — в последнее время им везет. Что касается «Зенита», то я не понимаю игру, которую сегодня показывает эта команда. Нет никакой остроты в нападении — такое ощущение, что Александр Кокорин и Артем Дзюба не способны на интересные индивидуальные действия, они не могут даже обыграть оппонента один в один. Тот же Дзюба стоит на чужой половине поля и просит закидывать мячи на него — ноль движения, ноль креатива. Сегодняшний футбол петербуржцев — словно из каменного века. Мне обидно видеть, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет своей жизни, показывает игру столь низкого качества.

По мнению Бориса Чухлова, фаворитом в предстоящем матче является «Спартак» — подопечные Карреры будут играть на своем поле при переполненных трибунах, которые погонят футболистов вперед. К тому же красно-белые сумели одержать две важные победы в последних двух матчах, изначально складывавшихся для них не самым удачным образом. — Думаю, это придаст «Спартаку» уверенности в собственных силах, — сказал эксперт. — Атмосфера в матче будет потрясающей. Уверен, зрители получат настоящее удовольствие от игры.

Валерий Рейнгольд также ожидает зрелищного противостояния на «Открытие Арене» с обилием «жесткой, но корректной борьбы».

— Сложно назвать этот матч историческим, но ожидания от него все равно очень высокие. Сейчас дело будет даже не в этих трех очках, за которые бьются команды, а в престиже. Болельщики вправе ожидать красивого футбола от обеих команд, несмотря на все сложности, которые сегодня есть у «Зенита».

Матч 23-го тура чемпионата России между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.