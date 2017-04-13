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13 апреля 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Вратарь ижевского «Зенита» вызван на просмотр в ЦСКА

Вратарь ижевского «Зенита» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА. Голкипер будет находиться в стане армейского клуба с 1 по 4 мая.

— Да, пришел вызов, — приводит слова главного тренера «Зенита» Игоря Меньщикова ИА «Удмуртия». — Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом… И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут. Получается, наша команда становится кузницей вратарских кадров.

В текущем сезоне 22-летний Антипин принял участие в 16 матчах ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье». На данный момент ижевский клуб занимает первое место в турнирной таблице первенства.

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