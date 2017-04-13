«Локомотиву» интересен защитник «Тамбова»
Крайний защитник «Тамбова» Марат Быстров находится в сфере интересов московского «Локомотива». Скауты московского клуба уже приезжали просматривать 24-летнего игрока и летом могут сделать по нему предложение.
Отметим, что Быстров выступает за команду Андрея Талалаева только с весны — на его счету в первенстве ФНЛ семь матчей. Тамбовчане приобрели футболиста у «Челябинска». За уральский клуб в ПФЛ Быстров с 2014 года провел 64 игры, забив 5 мячей.
Добавим, что Марат родился в Казахстане, но потом его семья перебралась в Магнитогорск, где он и начал карьеру на любительском уровне.
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