Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29422571/
13 апреля 2017, 22:02 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

ЦСКА не пустит на матч с «Ростовом» болельщиков с рюкзаками и сумками

ЦСКА выступил с заявлением, в котором сообщил, что в связи с усилением мер безопасности на оставшихся домашних играх на «Арене ЦСКА», включая субботний матч РФПЛ с «Ростовом», увеличен список предметов, запрещённых к проносу на трибуну.

«На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там.

Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на «Арену ЦСКА» заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12:30. Кроме того, мы ещё раз призываем вас соблюдать организованность и порядок, — говорится на официальном сайте ЦСКА.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболисты ЦСКА Березуцкий и Дзагоев готовятся к матчу с «Ростовом»

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев готовятся к матчу чемпионата России против «Ростова». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Еще 7 новостей  Все новости
13 Апреля

Столкновение характеров

Дюжина лучших

Поменяй несчастье на победу