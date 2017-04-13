ЦСКА не пустит на матч с «Ростовом» болельщиков с рюкзаками и сумками

«На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там.

Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на «Арену ЦСКА» заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12:30. Кроме того, мы ещё раз призываем вас соблюдать организованность и порядок, — говорится на официальном сайте ЦСКА.