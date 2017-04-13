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13 апреля 2017, 22:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты ЦСКА Березуцкий и Дзагоев готовятся к матчу с «Ростовом»

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев готовятся к матчу чемпионата России против «Ростова». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Березуцкий и Дзагоев готовятся к игре наравне со всеми, но выйдут ли они на поле, однозначно сказать сложно. Окончательное решение за врачами. Алексей — в общей группе, Алан — с небольшими ограничениями. Оба готовятся к матчу, а дальше будем смотреть накануне игры», — сказал Бабаев.

Матч чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 15 апреля в Москве.

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