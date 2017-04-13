Бабаев: ЦСКА не имеет оснований беспокоиться, что контракт с Тошичем не будет продлен
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. ЦСКА не имеет оснований беспокоиться насчет того, что контракт с сербским полузащитником Зораном Тошичем не будет пролонгирован. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.
Срок действующего контракта 29-летнего Тошича с ЦСКА рассчитан до 30 июня.
«Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать», — сказал Бабаев.
Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. До этого он выступал за сербские «Пролетер Зренянин», «Банат Зренянин», «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Кельн». За ЦСКА он провел в различных турнирах 246 матчей, забив 47 мячей.
О контракте Сергея Чепчугова
В четверг «Чемпионат.com» распространил информацию о том, что ЦСКА не собирается продлевать контракт с вратарем Сергеем Чепчуговым. Нынешний договор между клубом и 31-летним голкипером рассчитан до 30 июня.
«Эта информация (о нежелании ЦСКА продолжать трудовые отношения с Чепчуговым) не соответствует действительности. Мы сядем с Сергеем и все обсудим. Тоже есть ряд нюансов. Сережа достаточно давно у нас второй номер и выполняет честно свою работу, будем действовать по обстоятельствам», — сказал Бабаев.
«Пока говорить однозначно — продлим или не продлим — преждевременно. Понятно, что Сергей хочет играть, ему уже не 20 лет. Будем учитывать его мнение тоже», — отметил гендиректор ЦСКА.
Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года, сыграв за команду 28 матчей.
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