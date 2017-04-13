Бабаев: ЦСКА намерен продлить контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем

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Ранее портал Хsport24 распространил информацию о том, что Березуцкие, по всей видимости, подпишут новые договоры по схеме «1+1» (на год с возможностью продления еще на сезон), а Игнашевич завершит карьеру игрока и получит должность в клубе. Сроки действующих соглашений с ЦСКА 34-летних Березуцких и 37-летнего Игнашевича рассчитаны до 30 июня.

«Про Игнашевича это точно преждевременная информация. Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении (контрактов)», — сказал Бабаев.

«Да (речь идет о контрактах сроком на год), но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно», — отметил генеральный директор ЦСКА.

Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, а Игнашевич — с 2004-го. Алексей Березуцкий провел за ЦСКА в различных турнирах 469 матчей, забив девять мячей, Василий Березуцкий — 484 матча (13 голов), Игнашевич — 498 (44).