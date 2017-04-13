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13 апреля 2017, 20:43 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Зенит» призвал болельщиков объединиться перед матчем со «Спартаком»

В преддверии матча 23-го тура чемпионата России «Зенит» обратился к своим болельщикам. Клуб призвал фанатов объединиться и оказать максимальную поддержку команде во встрече со «Спартаком», которая пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена».

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— Друзья, 16 апреля нас ждет битва двух столиц — один из самых важных матчей сезона, в котором мы встретимся лицом к лицу с нашим принципиальным соперником, — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Зенита» в «Инстаграме». — В этом поединке нам нужна только победа.

Обыграв «Спартак» на его территории, мы сможем возобновить чемпионскую гонку, переломить исход турнира и вернуть все на свои места. Сине-бело-голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться и оказать максимальную поддержку команде в этой сложнейшей встрече — только вместе мы сможем добиться успеха. Вперед, «Зенит»! Вперед, сине-бело-голубые!

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