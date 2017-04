«Зенит» призвал болельщиков объединиться перед матчем со «Спартаком»

Друзья, 16 апреля нас ждет битва двух столиц — один из самых важных матчей сезона, в котором мы встретимся лицом к лицу с нашим принципиальным соперником. В этом поединке нам нужна только победа. Обыграв «Спартак» на его территории, мы сможем возобновить чемпионскую гонку, переломить исход турнира и вернуть все на свои места. Сине-бело-голубые, где бы вы ни находились, мы призываем объединиться и оказать максимальную поддержку команде в этой сложнейшей встрече — только вместе мы сможем добиться успеха. Вперед, «Зенит»! Вперед, сине-бело-голубые! #СпартакЗенит // Friends, the 16th of April will be the battle of the two capitals cities, this will be the most important match of the season as we take on our main title rivals, only a win will do! Beating Spartak in their own backyard will put us back into title picture, the fate of our season is in the balance! Blue-white-sky blue fans, no matter where you are, we need you to unite and give us all your support for this tough game - only together can we succeed. Come on Zenit! Come on blue-white-sky-blues! #SpartakZenit

A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Apr 13, 2017 at 4:09am PDT