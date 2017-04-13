Голкипер «Зенита-Ижевск» Антипин пройдёт просмотр в ЦСКА

В расположении «армейцев» он будет находиться с 1 по 4 мая, рассказал главный тренер ижевской команды Игорь Меньщиков.



«Да, пришёл вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом. И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут», — сказал тренер.



Прошлой зимой из «Зенита-Ижевск» в «Ростов» перебрался вратарь Никита Медведев, который в этом сезоне дебютировал в РФПЛ и в Лиге Европы.