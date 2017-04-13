Голкипер «Зенита-Ижевск» Антипин пройдёт просмотр в ЦСКА
Голкипер клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» 22-летний Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».
В расположении «армейцев» он будет находиться с 1 по 4 мая, рассказал главный тренер ижевской команды Игорь Меньщиков.
«Да, пришёл вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом. И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут», — сказал тренер.
Прошлой зимой из «Зенита-Ижевск» в «Ростов» перебрался вратарь Никита Медведев, который в этом сезоне дебютировал в РФПЛ и в Лиге Европы.
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