Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Это странный слух
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб не планирует продлевать контракт с вратарем Сергеем Чепчуговым.
Напомним, что за 7 сезонов в ЦСКА 31-летний голкипер провел 14 матчей в РФПЛ, 10 — в Кубке страны, по 2 — в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
— Это странный слух, — сказал Яровинский. — Даже комментировать не хочется.
Отметим, что Чепчугов является рекордсменом чемпионатов России по играм, проведенным в запасе (191). (Евгений БЕЛОУСОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter