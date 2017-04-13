Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Это странный слух

Напомним, что за 7 сезонов в ЦСКА 31-летний голкипер провел 14 матчей в РФПЛ, 10 — в Кубке страны, по 2 — в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— Это странный слух, — сказал Яровинский. — Даже комментировать не хочется.

Отметим, что Чепчугов является рекордсменом чемпионатов России по играм, проведенным в запасе (191). (Евгений БЕЛОУСОВ).