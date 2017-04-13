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13 апреля 2017, 18:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Урала» Эрик Бикфалви возобновил тренировки в общей группе

Румынский полузащитник футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви, восстановившийся от повреждения, в четверг тренировался в общей группе, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.

Ранее 29-летний игрок из-за небольшого повреждения пропустил встречу 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0), прошедшую 10 апреля.

Бикфалви перешел в «Урал» в январе этого года из томской «Томи». С тех пор он провел в составе клуба 6 игр, забил 3 мяча и был признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале и марте.

В следующем туре 16 апреля «Урал» примет «Томь».

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